Український клуб підписав колишнього футболіста збірної Португалії

"Дніпро-1" підсилив склад захисником з чемпіонату Португалії.

Дніпропетровський "Дніпро-1" оголосив про перехід новачка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дніпряни посилилися 26-річним португальцем Нелсоном Монте, який виступає на позиції центрального захисника.

Нелсон підписав з українським клубом дворічний контракт і взяв собі 5-й номер на футболці.

Позавчора, 31 серпня, у футболіста минула угода з його попереднім клубом португальським "Ріу Аве", тому він перейшов в український клуб у ролі вільного агента і без додаткової компенсації за перехід.

Монте є вихованцем "Ріу Аве" і протягом усієї кар'єри грав тільки за цей клуб. Усього захисник зіграв у 103 матчах чемпіонату Португалії, 17 разів виступав за команду в Кубку Португалії і провів три матчі в Лізі Європи. У дитячому футболі Монте потрапив в академію лісабонської "Бенфіки", де вважався одним з головних талантів свого віку.

В юності викликався в юнацьку і молодіжну збірну Португалії — Нельсон провів 18 матчів за збірну своєї країни.

Також перед закінченням трансферного вікна посилив свій склад і чемпіон України — київське "Динамо". Кияни оголосили про підписання бразильського футболіста Вітіньйо, який може зіграти на позиції лівого вінгера, а також центрального нападника.

У свою чергу, київський клуб відпустив в оренду лівого вінгера з Люксембургу Жерсона Родрігеса. "Динамо" вело переговори про його продаж з італійською "Салернітаною", але в результаті не зумів домовитися про повноцінний трансфер, а тільки про його оренду в стан французького новачка чемпіонату — "Труа".