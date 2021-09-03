Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса по количеству голов за сборную (фото)

Легенда сборной Португалии продолжает бить новые и новые рекорды.

Португальский нападающий Криштиану Роналду официально зафиксирован как абсолютный рекордсмен по количеству забитых голов за национальные сборные.

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Криштиану Роналду оформил дубль в матче квалификации на чемпионат мира в Катаре в ворота сборной Ирландии (2:1) и помог своей команде выиграть этот матч.

Эти голы позволили Роналду стать абсолютным рекордсменом – он обошел по количеству голов за национальные сборные Али Даеи.

Рекорд Роналду был официально внесен в Книгу Гиннесса, а португальский футболист получил на память специальный сертификат.

Роналду поблагодарил в Instagram болельщиков и Книгу Гиннесса за признание. Футболист отметил, что всегда приятно получать награды.

Кроме этого, Роналду пообещал, что эта награда его будет мотивировать выйти на новый уровень игры и побить другие возможные рекорды, а также завоевать новые трофеи в будущем.

Напомним, этим летом в карьере Криштиану Роналду произошли большие изменения. Португалец вернулся в "Манчестер Юнайтед" из туринского "Ювентуса". В Манчестере Роналду сформировался, как легендарный футболист и стал одним из самых великих игроков в истории. С "Манчестер Юнайтед" Роналду выигрывал Лигу чемпионов и выиграл первый Золотой мяч в карьере.

После английского этапа карьеры он перешел в мадридский "Реал", с которым в итоге выиграл четыре Лиги чемпионов. В Италии Роналду вновь был лучшим. Роналду стал единственным игроком в истории футбола, который становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, Испании и Италии.

После возвращения в "МЮ" Роналду вернули 7-й номер, под которым он начал свою карьеру в Англии.