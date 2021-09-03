Роналду потрапив у Книгу рекордів Гіннесса за кількістю голів за збірну (фото)

Легенда збірної Португалії продовжує бити нові й нові рекорди.

Португальський нападник Кріштіану Роналду офіційно зафіксований як абсолютний рекордсмен за кількістю забитих голів за національні збірні.

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Кріштіану Роналду оформив дубль у матчі кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі в ворота збірної Ірландії (2:1) і допоміг своїй команді виграти цей матч.

Ці голи дозволили Роналду стати абсолютним рекордсменом — він обійшов за кількістю голів за національні збірні Алі Даеї.

Рекорд Роналду був офіційно внесений до Книги Гіннесса, а португальський футболіст отримав на пам'ять спеціальний сертифікат.

Роналду подякував в Instagram уболівальникам і Книзі Гіннесса за визнання. Футболіст відзначив, що завжди приємно отримувати нагороди.

Крім цього, Роналду пообіцяв, що ця нагорода його мотивуватиме вийти на новий рівень гри і побити інші можливі рекорди, а також завоювати нові трофеї в майбутньому.

Нагадаємо, цього літа в кар'єрі Кріштіану Роналду відбулися великі зміни. Португалець повернувся в "Манчестер Юнайтед" з туринського "Ювентуса". У "Манчестері" Роналду сформувався як легендарний футболіст і став одним із найбільших гравців в історії. З "Манчестер Юнайтед" Роналду вигравав Лігу чемпіонів і виграв перший Золотий м'яч у кар'єрі.

Після англійського етапу кар'єри він перейшов у мадридський "Реал", з яким у підсумку виграв чотири Ліги чемпіонів. В Італії Роналду знову був кращим. Роналду став єдиним гравцем в історії футболу, який ставав кращим бомбардиром чемпіонату Англії, Іспанії та Італії.

Після повернення в "МЮ" Роналду повернули 7-й номер, під яким він почав свою кар'єру в Англії.