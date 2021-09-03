В семейном кругу: Андрей Шевченко проводит отпуск с мамой и сестрой (фото)

Бывший тренер сборной Украины все еще не приступил к работе с новой командой.

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко продолжает проводить отпуск со своими родными.

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Шевченко встретился с мамой и родной сестрой в Киеве.

Звезда украинского футбола опубликовал в Instagram фотографию, на которой запечатлено, как он проводит время вместе со своими родными во время встречи в столице Украины.

Шевченко рассказал в посте, что встретился с родными на семейном обеде. "Люблю вас", – добавил легендарный футболист в комментариях.

На фотографии украинец обнимает свою маму и племянницу. На фото также присутствует старшая сестра Шевченко и ее муж.

В комментариях болельщики желают украинскому тренеру удачной дальнейшей карьеры и здоровья его близким.

"Великий Шева! Дай Бог тебе и твоим близким всего самого хорошего. Будь счастлив, легенда".

Некоторые болельщики сожалеют, что Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины и призывают его вернуться: "Шева, вернись в сборную!".

Отметим, что Шевченко сначала опубликовал фотографию с русскоязычной транслитерацией города Киев "Kiev", но после замечаний болельщиков сменил на украинскую версию написания Kyiv.

Ранее Фокус рассказывал, что Шевченко может возглавить азиатскую сборную. Украинский тренер был среди кандидатов на должность в сборной Узбекистана, но местная федерация футбола так и не сделала ему предложения. Сам Шевченко говорил, что пока хочет отдохнуть от работы, после чего рассмотрит все поступившие предложения, чтобы выбрать лучшее. Шевченко не отрицает, что хочет поработать в клубном футболе либо возглавить одну из сборных.