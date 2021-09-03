У сімейному колі: Андрій Шевченко проводить відпустку з мамою і сестрою (фото)

Колишній тренер збірної України все ще не почав роботу з новою командою.

Легендарний український нападник Андрій Шевченко продовжує проводити відпустку зі своїми рідними.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Шевченко зустрівся з мамою і рідною сестрою в Києві.

Зірка українського футболу опублікував в Instagram фотографію, на якій зображено, як він проводить час разом зі своїми рідними під час зустрічі в столиці України.

Шевченко розповів у дописі, що зустрівся з рідними на сімейному обіді. "Люблю вас", — додав легендарний футболіст у коментарях.

На фотографії українець обіймає свою маму і племінницю. На фото також присутні старша сестра Шевченка і її чоловік.

У коментарях уболівальники бажають українському тренеру вдалої подальшої кар'єри і здоров'я його близьким.

"Великий Шева! Дай Бог тобі і твоїм близьким всього найкращого. Щасти тобі, легендо".

Деякі вболівальники висловлюють жаль, що Шевченко покинув пост головного тренера збірної України і закликають його повернутися: "Шева, повернися до збірної!".

Зазначимо, що Шевченко спочатку опублікував фотографію з російськомовною транслітерацією міста Київ "Kiev", але після зауважень уболівальників змінив на українську версію написання Kyiv.

Раніше Фокус розповідав, що Шевченко може очолити азіатську збірну. Український тренер був серед кандидатів на посаду в збірній Узбекистану, але місцева федерація футболу так і не зробила йому пропозиції. Сам Шевченко казав, що поки хоче відпочити від роботи, після чого розгляне всі пропозиції, що надійшли, щоб обрати кращу. Шевченко не заперечує, що хоче попрацювати в клубному футболі або очолити одну зі збірних.