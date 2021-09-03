Первый серьезный соперник для "Металлиста": состоялась жеребьевка Кубка Украины

Стали известны пары всех команд, которые сыграют в 1/16 финала Кубка Украины.

Сегодня состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины.

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Лидеры чемпионата Украины "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Колос" и "Ворскла" эту стадию турнира пропустят и начнут поход за трофеем уже со следующей стадии – 1/8 финала.

Своего соперника узнал харьковский "Металлист", который, скорее всего, в следующем сезоне вернется в элиту украинского футбола. Клуб Александра Ярославского сыграет против черниговской "Десны", которая в этом сезоне эффектно стартовала в чемпионате Украины.

Таким образом, в 4-м раунде Кубка Украины сыграют одиннадцать команд из украинской премьер-лиги и одиннадцать команд, которые квалифицировались из предыдущих стадий.

В рамках популяризации футбола в регионах, согласно регламенту, команды из низших дивизионов проведут встречу Кубка Украины дома.

Базовая дата проведения матчей – 22 сентября, но некоторые матчи могут быть перенесены в случае определенных условий.

Кубок Украины

1/16 финала Кубка Украины

"Оболонь" – "Верес"

ЛНЗ – "Ингулец"

"Прикарпатье" – "Черноморец"

"ВПК-Агро" – "Днепр-1"

"Волынь" – "Мариуполь"

"Таврия" – "Александрия"

"Металлист" – "Десна"

"Альянс" – "Минай"

"Николаев" – "Рух"

"Горняк-Спорт" – "Львов"

"Эпицентр" – "Металлист-1925"

Ранее Фокус сообщал, что один из украинских футбольных клубов усилился перед окончанием трансферного окна защитником, который имел опыт выступлений за сборную Португалии.

Также обновил свой состав и чемпион Украины – киевское "Динамо". Руководство клуба купило нового бразильского нападающего Витиньо, а также отпустило в аренду во Францию легионера Жерсона Родригеса.