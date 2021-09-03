Перший серйозний суперник для "Металіста": відбулося жеребкування Кубка України

Стали відомі пари всіх команд, які зіграють в 1/16 фіналу Кубка України.

Сьогодні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України.

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Лідери чемпіонату України "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Колос" та "Ворскла" цю стадію турніру пропустять і почнуть похід за трофеєм уже з наступної стадії — 1/8 фіналу.

Свого суперника дізнався харківський "Металіст", який, швидше за все, у наступному сезоні повернеться в еліту українського футболу. Клуб Олександра Ярославського зіграє проти чернігівської "Десни", яка в цьому сезоні ефектно стартувала в чемпіонаті України.

Таким чином, у 4-му раунді Кубка України зіграють одинадцять команд з української прем'єр-ліги та одинадцять команд, які кваліфікувалися з попередніх стадій.

У рамках популяризації футболу в регіонах, згідно з регламентом, команди з нижчих дивізіонів проведуть зустріч Кубка України вдома.

Базова дата проведення матчів — 22 вересня, але деякі матчі можуть бути перенесені в разі певних умов.

Кубок України

1/16 фіналу Кубка України

"Оболонь" — "Верес"

ЛНЗ — "Інгулець"

"Прикарпаття" — "Чорноморець"

"ВПК-Агро" — "Дніпро-1"

"Волинь" — "Маріуполь"

"Таврія" — "Олександрія"

"Металіст" — "Десна"

"Альянс" — "Минай"

"Миколаїв" — "Рух"

"Гірник-Спорт" — "Львів"

"Епіцентр" — "Металіст-1925"

Раніше Фокус повідомляв, що один з українських футбольних клубів посилився перед закінченням трансферного вікна захисником, який мав досвід виступів за збірну Португалії.

Також оновив свій склад і чемпіон України — київське "Динамо". Керівництво клубу придбало нового бразильського нападника Вітіньйо, а також відпустило в оренду до Франції легіонера Жерсона Родрігеса.