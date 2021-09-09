Прогноз букмекеров и календарь матчей "Динамо" в Лиге чемпионов

Киевское "Динамо" второй год подряд получает неприятный жребий в групповом этапе Лиги чемпионов. Как Мирча Луческу будет решать очередную задачу со звездочкой и что прогнозируют киевлянам букмекеры и эксперты.

"Динамо" отправилось в квартет Е, чему обрадовались любители золотых страниц истории киевлян. Еще бы, ведь "Динамо" снова сыграет в Лиге чемпионов против "Баварии" и "Барселоны", победы над которыми вспоминают все болельщики со стажем. Третий соперник, "Бенфика", против "Динамо" играл лишь однажды — в 2016 году.

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Класс — не наш конек

"У "Динамо" в группе собраны именитые клубы. Лично для меня "Бавария" выглядит самой сбалансированной командой, в которой выступают футболисты очень высокого класса. Анализируя матч "Бенфики" с ПСВ, появилось много вопросов к игре лиссабонского клуба. Что касается "Барселоны", то на игру не могут не наложить отпечаток те события, что происходят внутри клуба. Так что многое будет зависеть от внутренней обстановки", — рассказывает Фокусу Андрей Головаш, футбольный менеджер.

В то же время эксперт считает, что "Динамо" существенно уступает оппонентам в классе, что может быть серьезной проблемой на пути к евровесне.

[ + – ] "Луческу удалось организовать команду, вывести ее на уровень, близкий к максимальному", — эксперт Фото: Getty Images

"Луческу удалось организовать команду, вывести ее на уровень, близкий к максимальному. Но в соревнованиях такого калибра важным является класс. А он у футболистов "Динамо" пока не так высок, как у европейских топ-клубов. Подтверждением этому был спарринг с "Интером". Пусть это и товарищеская игра, но разница в уровне была видна. "Интер" выиграл именно на классе, особо не утруждаясь. Отсутствие должного мастерства у киевлян и будет главной проблемой в борьбе за первые два места", — считает Головаш.

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Тем не менее президент киевлян Игорь Суркис сдержал обещание и оформил громкий трансфер, направленный на усиление команды перед стартом в Лиге чемпионов. "Динамо" усилилось бразильцем Витиньо, который выступает за "Атлетико Паранаэнсе". Учитывая любовь Луческу к техничным бразильским полузащитникам, этот игрок имеет большие шансы закрепиться в составе "Динамо". Тем более что покинул команду Жерсон Родригес, который будет выступать за французский "Труа", зимой заканчивается контракт у Карлоса Де Пены, а бразилец Сидклей уже уехал в аренду в ПАОК.

Где искать очки

Принято считать, что "Барселона" без Месси будет некоторое время нестабильна. Но и без экс-лидера атакующая линия каталонцев выглядит мощно: Мемфис Депай, Антуан Гризманн и Серхио Агуэро — нападающие самого высокого класса. А если вспомнить матчи "Динамо" и "Барселоны" годичной давности, то и резервный состав "Барсы" покуражился в Киеве (0:4). "Бавария" традиционно считается одним из фаворитов на выигрыш Лиги чемпионов. Пока главный вопрос — как команда будет жить после ухода Ханси Флика. С другой стороны, вместо него мюнхенский клуб возглавил самый прогрессивный немецкий тренер последних лет — Юлиан Нагельсманн. Никуда не делись и Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Кингсли Коман и, конечно же, Роберт Левандовский. Все эти игроки — лидеры "Баварии" и могут доставить неприятностей любому клубу в мире.

"Динамо" не хватает класса — это будет проблемой в борьбе за выход из группы Андрей Головаш

"Бенфика" — главный шанс "Динамо" зацепиться за очки и побороться хотя бы за третье место. Да, "орлы" усилились украинцем Романом Яремчуком, но по игре действительно выглядят неубедительно. Да и "Динамо" — это не московский "Спартак". Насколько форвард будет готов выдержать давление и ожидания португальских болельщиков — пока открытый вопрос. С другой стороны, у Яремчука будет высокая мотивация доказать клубу, который его воспитал, что в "Динамо" не разглядели очень ценного игрока.

На старте сезона "Динамо" выглядит неплохо, но случаются сбои. Например, странная ничья с "Ингульцом". Однако после возвращения Мирчи Луческу на тренерскую скамью (его прооперировали) киевляне разорвали "Колос" 7:0. Так что коллектив настроен по-боевому, осталось выдержать жесткую сетку матчей, ведь, кроме Лиги чемпионов и внутреннего чемпионата 22 сентября, "Динамо" предстоит еще один сложнейший матч — в рамках Суперкубка Украины против "Шахтера".