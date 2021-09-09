"Динамо" в матчах Ліги чемпіонів: що прогнозують киянам букмекери та експерти

Київське "Динамо" другий рік поспіль отримує неприємний жереб в груповому етапі Ліги чемпіонів. Як Мірча Луческу вирішуватиме чергову задачу із зірочкою і що прогнозують киянам букмекери та експерти.

"Динамо" вирушило до квартету Е, чому зраділи любителі золотих сторінок історії киян. Ще б пак, адже "Динамо" знову зіграє в Лізі чемпіонів проти "Баварії" і "Барселони", перемоги над якими згадують всі вболівальники зі стажем. Третій суперник, "Бенфіка", проти "Динамо" грав лише один раз — у 2016 році.

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Клас — не наш коник

"У "Динамо" в групі зібрані імениті клуби. Особисто для мене "Баварія" виглядає найбільш збалансованою командою, в якій виступають футболісти дуже високого класу. Аналізуючи матч "Бенфіки" з ПСВ, з'явилося багато питань до гри лісабонського клубу. Що стосується "Барселони", то на гру не можуть не накласти відбиток ті події, що відбуваються всередині клубу. Так що багато чого залежатиме від внутрішньої обстановки", — розповідає Фокусу Андрій Головаш, футбольний менеджер.

Водночас експерт вважає, що "Динамо" істотно поступається опонентам у класі, що може бути серйозною проблемою на шляху до євровесни.

[ + – ] "Луческу вдалося організувати команду, вивести її на рівень, близький до максимального", — експерт Фото: Getty Images

"Луческу вдалося організувати команду, вивести її на рівень, близький до максимального. Але у змаганнях такого калібру важливим є клас. А він у футболістів "Динамо" поки не такий високий, як у європейських топ-клубів. Підтвердженням цьому був спаринг з "Інтером". Нехай це і товариська гра, але різниця у рівні було видно. "Інтер" виграв саме на класі, особливо не переймаючись. Відсутність належної майстерності у киян і буде головною проблемою у боротьбі за перші два місця", — вважає Головаш.

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Проте президент киян Ігор Суркіс вже заінтригував громадськість, пообіцявши якийсь гучний трансфер, спрямований на посилення команди перед стартом у Лізі чемпіонів. У ЗМІ багато пишуть про бразильця Вітіньо, який виступає за "Атлетіку Паранаенсі". З огляду на любов Луческу до технічних бразильських півзахисників, цей гравець має великі шанси закріпитися у складі "Динамо". Тим паче що близький до відходу з команди Жерсон Родрігес, взимку закінчується контракт у Карлоса Де Пени, а бразилець Сідклей вже поїхав в оренду в ПАОК.

Де шукати очки

Прийнято вважати, що "Барселона" без Мессі буде деякий час нестабільна. Але і без екслідера атакуюча лінія каталонців виглядає потужно: Мемфіс Депай, Антуан Грізманн і Серхіо Агуеро — нападники найвищого класу. А якщо згадати матчі "Динамо" і "Барселони" річної давності, то і резервний склад "Барси" покуражився у Києві (0:4). "Баварія" традиційно вважається одним з фаворитів на виграш Ліги чемпіонів. Поки головне питання — як команда житиме після відходу Гансі Фліка. З іншого боку, замість нього мюнхенський клуб очолив найпрогресивніший німецький тренер останніх років — Юліан Нагельсманн. Нікуди не поділися і Мануель Ноєр, Бенжамен Павар, Йозуа Кіммі, Леон Горецький, Кінгслі Коман і, звичайно ж, Роберт Левандовський. Всі ці гравці — лідери "Баварії" і можуть доставити неприємностей будь-якому клубу у світі.

"Динамо" не вистачає класу — це буде проблемою у боротьбі за вихід з групи Андрій Головаш

"Бенфіка" — головний шанс "Динамо" зачепитися за очки і поборотися хоча б за третє місце. Так, "орли" посилилися українцем Романом Яремчуком, але по грі дійсно виглядають непереконливо. Та й "Динамо" — це не московський "Спартак". Наскільки форвард буде готовий витримати тиск і очікування португальських уболівальників — поки відкрите питання. З іншого боку, у Яремчука буде висока мотивація довести клубу, який його виховав, що в "Динамо" не розгледіли дуже цінного гравця.

На старті сезону "Динамо" виглядає непогано, але трапляються збої. Наприклад, дивна нічия з "Інгульцем". Однак після повернення Мірчі Луческу на тренерську лаву (його прооперували) кияни розірвали "Колос" 7:0. Так що колектив налаштований по-бойовому, залишилося витримати жорстку сітку матчів, адже, крім Ліги чемпіонів і внутрішнього чемпіонату 22 вересня, "Динамо" має ще один складний матч — у межах Суперкубка України проти "Шахтаря".