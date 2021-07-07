Гастролі закінчені. Злети і провали збірної України на Євро-2020

Фокус підбиває підсумки виступу збірної України на Євро-2020 і дивиться, яке майбутнє у нашої команди. Які питання хочеться поставити тренерському штабу і медперсоналу?

Євро-2020 певною мірою можна порівняти з гастрольним туром: бажання УЄФА заробити більше грошей реалізувалося в ідеї проведення ювілейного турніру у 12 різних країнах і містах. Благі наміри для вболівальників, хоча в епоху коронавірусу зовсім не кожен охочий зміг потрапити на матчі, привели до логістичного жаху для команд-учасниць. Їм довелося намотати солідний кілометраж протягом виступів на чемпіонаті, що негативно позначилося на фізичній формі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Але навіть серед цього хаосу трапилося те, чого ми всі хотіли: збірна України змусила говорити про себе всю Європу і обʼєднала навколо себе всю країну. Згідно побитої до страшних синців фразі "Гра забудеться — результат залишиться", команда Андрія Шевченка зробила те, що і повинна була, — пробилася в 1/4 фіналу і встановила кращий результат України в історії чемпіонатів Європи.

Україна — Швеція. огляд матчу

У чому сила України

Не тільки в підсумковому результаті та історичному досягненні. У команди зʼявився характер. У матчі з Нідерландами наші футболісти змогли відігратися, програючи з рахунком 0:2. Так, підсумковий результат того матчу був не на нашу користь (2:3), але та 15-хвилинка в другому таймі змусила всіх повірити, що на цьому Євро наша збірна зможе навести шуму.

Характер проявився і в матчі 1/8 фіналу проти збірної Швеції. Коли ще ми будемо пишатися тим, що вирвали перемогу за хвилину до кінця гри? Адже зазвичай буває навпаки. Того вечора зійшлося все: зручний для України суперник, характер команди, червона картка Даніельсона, божевільна воля до перемоги і козирний туз в рукаві Андрія Шевченка — Артем Довбик.

На Євро-2020 Україна провела 5 матчів, викликавши абсолютно різні емоції уболівальників: від гніву і розчарування до максимальної гордості за країну і футболістів

Так, збірна України представила Європі нові імена. Якщо раніше там знали тільки Зінченка, Ярмоленка і Малиновського, то тепер заговорили про Яремчука (так, він грає в Бельгії, але далі цієї країни мало хто про нього чув), Забарного, Бущана, про того ж Довбика. Дуже хотілося б, щоб хтось із цих хлопців поїхав грати у сильний європейський чемпіонат, — від цього буде користь і для збірної. Багато в чому цей чвертьфінал — заслуга саме високої майстерності, яке відточувалася в чемпіонатах Англії, Італії, Бельгії та в єврокубках, де регулярно грають "Шахтар" і "Динамо".

Андрій Шевченко має рацію: чим більше наших футболістів гратиме у топ-чемпіонатах, тим вищими будуть наші шанси на плей-оф у великих турнірах. Якщо згадати 2006 рік і чемпіонат світу, то у складі збірної України було зовсім небагато представників сильних чемпіонатів: Шевченко представляв "Мілан", Воронін — "Байєр". І все.

[ + – ] Андрій Ярмоленко атакує Люка Шоу Фото: Павел Кубанов [ + – ] Ілля Забарний проти Гаррі Кейна

Фото Павла Кубанова

Причини провалів української збірної на Євро-2020

Перше і найголовніше питання до нашого тренерського штабу: чому в потрібний момент у нас не виявилося під рукою довгої лави запасних? До матчу проти Швеції складалося враження, ніби Шевченко забув, що, крім Циганкова і Бесєдіна, на лавці є інші футболісти. Вихід Макаренка і Довбика показав, що потенціал у тих, кому головний тренер не довіряв, набагато вищий, ніж у гравців, які регулярно виходили у старті.

Якщо говорити про персоналії, то незрозуміло, чому весь чемпіонат лікували Зубкова і не відпустили його додому, якщо бачили, що він не встигає відновитися? Вибір гравців взагалі дивний: проігнорувати Кулача, який весь сезон кришив суперників в УПЛ і став кращим бомбардиром, але повезти на турнір Бесєдіна, який все ще не набрав форму після допінг дискваліфікації. А навіщо на Євро-2020 зʼїздив Марлос?

Важливо

За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків з виступу України на Євро-2020

Чому весь турнір на лавці просидів Соболь, навіть коли у Миколенка відверто не клеїлася гра? Чому Довбик дочекався свого шансу тільки у матчі проти шведів, а не раніше? І чи не образливо Тимчику та Судакову було зʼїздити на Євро в якості туристів? Останніх Шевченко планував заграти в матчі проти Англії, але занадто довго збирався випускати їх на поле, так і не встигнувши цього зробити.

До провалу потрібно віднести і якість гри. Перший тайм — проти Нідерландів, другий — проти Північної Македонії, весь матч з Австрією і весь матч з Англією. Питань немає тільки по грі зі Швецією, де Україна була свіжою і зарядженою на перемогу, хоча оборону українців Форсберг і компанія проходили, ніби прогулювалися на самокаті.

Матч з Англією — наша трагедія. І знову ж таки до питання про кадри. Андрій Шевченко пояснив такий результат і провальну гру на "другому поверсі" травмою Сергія Кривцова. Мовляв, більше нікому було вигравати верхові єдиноборства у англійців. Так чому ж, вельмишановний тренерський штаб, на Євро-2020 поїхав тільки один центральний захисник, який вміє грати головою? Так, був ще Попов, але він і приїхав не дуже здоровим. За підсумками постійного лікування зовсім було вирішено відправити футболіста відновлюватися до Києва.

Важливо

Гордість переповнює. 5 висновків з перемоги України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020

До медичного персоналу теж великі питання. Це нонсенс, коли із заявлених на турнір 26 осіб Денис Попов і Віктор Циганков вже поїхали на Євро з травмами, а інші отримували дрібні чи не дуже ушкодження, що стали фатальними, як у випадку з Зубковим або Кривцовим. Те, що Малиновському необхідна операція з видалення грижі, було відомо ще у травні. Щоб зрозуміти, як це вплинуло на його гру, достатньо подивитися матч з Австрією.

До слова, всі ці ускладнення показали, що збірній України варто попрацювати і над комунікацією з громадськістю. Наприклад, ніхто так і не пояснив, чому з Англією не зіграв Степаненко, а журналіст офіційного телетранслятора перед матчем проти Англії розповідав про мʼязові проблеми у Малиновського, але офіційної заяви тренерського штабу не було.

Україна — Англія. огляд матчу

Який турнір у збірної України наступний

Великий турнір відбудеться всього через рік: Чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 в Катарі. Відбір на нього стартував, щоправда, дуже невдало для нашої збірної: три матчі — три нічиї — три очки. І якщо такий результат з Францією можна назвати хорошим, то втрата очок в іграх з Фінляндією і Казахстаном — за межею розуміння. Адже в нашій групі є ще один суперник, явно сильніший, ніж фіни і казахи, — збірна Боснії. Поки збірна України навіть з трьома очками зберігає друге місце. 1 вересня у футболістів буде шанс виправитися в матчі з Казахстаном, а через три дні має бути домашня зустріч з Францією.

Важливо

Міг опинитися у Франції, забив історичний гол збірної України: хто такий Артем Довбик

Залишається відкритим питання про те, хто готуватиме збірну України до цих матчів. Так, у Андрія Шевченка контракт діє до грудня 2022 року. Але чи захоче тренер продовжувати роботу з національною збірною або все ж ризикне спробувати попрацювати в клубі? Чи немає у нього зараз відчуття, що він віддав національній збірній все, що міг, і вище голови вже не стрибне? Сам Андрій Шевченко на пресконференції після матчу з Англією двозначно відповів на питання про своє майбутнє. Мовляв, повернемося до Києва, поговоримо з УАФ і приймемо рішення. Це означає, що навіть сам головний тренер збірної не впевнений у завтрашньому дні.

А чи потрапимо ми на чемпіонат-2022, остаточно вирішиться 16 листопада цього року, коли Україна в гостях зіграє проти команди Боснії.