Гастролі закінчені. Злети і провали збірної України на Євро-2020
Фокус підбиває підсумки виступу збірної України на Євро-2020 і дивиться, яке майбутнє у нашої команди. Які питання хочеться поставити тренерському штабу і медперсоналу?
Євро-2020 певною мірою можна порівняти з гастрольним туром: бажання УЄФА заробити більше грошей реалізувалося в ідеї проведення ювілейного турніру у 12 різних країнах і містах. Благі наміри для вболівальників, хоча в епоху коронавірусу зовсім не кожен охочий зміг потрапити на матчі, привели до логістичного жаху для команд-учасниць. Їм довелося намотати солідний кілометраж протягом виступів на чемпіонаті, що негативно позначилося на фізичній формі.
Але навіть серед цього хаосу трапилося те, чого ми всі хотіли: збірна України змусила говорити про себе всю Європу і обʼєднала навколо себе всю країну. Згідно побитої до страшних синців фразі "Гра забудеться — результат залишиться", команда Андрія Шевченка зробила те, що і повинна була, — пробилася в 1/4 фіналу і встановила кращий результат України в історії чемпіонатів Європи.
Україна — Швеція. огляд матчу
У чому сила України
Не тільки в підсумковому результаті та історичному досягненні. У команди зʼявився характер. У матчі з Нідерландами наші футболісти змогли відігратися, програючи з рахунком 0:2. Так, підсумковий результат того матчу був не на нашу користь (2:3), але та 15-хвилинка в другому таймі змусила всіх повірити, що на цьому Євро наша збірна зможе навести шуму.
Характер проявився і в матчі 1/8 фіналу проти збірної Швеції. Коли ще ми будемо пишатися тим, що вирвали перемогу за хвилину до кінця гри? Адже зазвичай буває навпаки. Того вечора зійшлося все: зручний для України суперник, характер команди, червона картка Даніельсона, божевільна воля до перемоги і козирний туз в рукаві Андрія Шевченка — Артем Довбик.
На Євро-2020 Україна провела 5 матчів, викликавши абсолютно різні емоції уболівальників: від гніву і розчарування до максимальної гордості за країну і футболістів
Так, збірна України представила Європі нові імена. Якщо раніше там знали тільки Зінченка, Ярмоленка і Малиновського, то тепер заговорили про Яремчука (так, він грає в Бельгії, але далі цієї країни мало хто про нього чув), Забарного, Бущана, про того ж Довбика. Дуже хотілося б, щоб хтось із цих хлопців поїхав грати у сильний європейський чемпіонат, — від цього буде користь і для збірної. Багато в чому цей чвертьфінал — заслуга саме високої майстерності, яке відточувалася в чемпіонатах Англії, Італії, Бельгії та в єврокубках, де регулярно грають "Шахтар" і "Динамо".
Андрій Шевченко має рацію: чим більше наших футболістів гратиме у топ-чемпіонатах, тим вищими будуть наші шанси на плей-оф у великих турнірах. Якщо згадати 2006 рік і чемпіонат світу, то у складі збірної України було зовсім небагато представників сильних чемпіонатів: Шевченко представляв "Мілан", Воронін — "Байєр". І все.
Фото Павла Кубанова
Причини провалів української збірної на Євро-2020
Перше і найголовніше питання до нашого тренерського штабу: чому в потрібний момент у нас не виявилося під рукою довгої лави запасних? До матчу проти Швеції складалося враження, ніби Шевченко забув, що, крім Циганкова і Бесєдіна, на лавці є інші футболісти. Вихід Макаренка і Довбика показав, що потенціал у тих, кому головний тренер не довіряв, набагато вищий, ніж у гравців, які регулярно виходили у старті.
Якщо говорити про персоналії, то незрозуміло, чому весь чемпіонат лікували Зубкова і не відпустили його додому, якщо бачили, що він не встигає відновитися? Вибір гравців взагалі дивний: проігнорувати Кулача, який весь сезон кришив суперників в УПЛ і став кращим бомбардиром, але повезти на турнір Бесєдіна, який все ще не набрав форму після допінг дискваліфікації. А навіщо на Євро-2020 зʼїздив Марлос?Важливо
Чому весь турнір на лавці просидів Соболь, навіть коли у Миколенка відверто не клеїлася гра? Чому Довбик дочекався свого шансу тільки у матчі проти шведів, а не раніше? І чи не образливо Тимчику та Судакову було зʼїздити на Євро в якості туристів? Останніх Шевченко планував заграти в матчі проти Англії, але занадто довго збирався випускати їх на поле, так і не встигнувши цього зробити.
До провалу потрібно віднести і якість гри. Перший тайм — проти Нідерландів, другий — проти Північної Македонії, весь матч з Австрією і весь матч з Англією. Питань немає тільки по грі зі Швецією, де Україна була свіжою і зарядженою на перемогу, хоча оборону українців Форсберг і компанія проходили, ніби прогулювалися на самокаті.
Матч з Англією — наша трагедія. І знову ж таки до питання про кадри. Андрій Шевченко пояснив такий результат і провальну гру на "другому поверсі" травмою Сергія Кривцова. Мовляв, більше нікому було вигравати верхові єдиноборства у англійців. Так чому ж, вельмишановний тренерський штаб, на Євро-2020 поїхав тільки один центральний захисник, який вміє грати головою? Так, був ще Попов, але він і приїхав не дуже здоровим. За підсумками постійного лікування зовсім було вирішено відправити футболіста відновлюватися до Києва.Важливо
До медичного персоналу теж великі питання. Це нонсенс, коли із заявлених на турнір 26 осіб Денис Попов і Віктор Циганков вже поїхали на Євро з травмами, а інші отримували дрібні чи не дуже ушкодження, що стали фатальними, як у випадку з Зубковим або Кривцовим. Те, що Малиновському необхідна операція з видалення грижі, було відомо ще у травні. Щоб зрозуміти, як це вплинуло на його гру, достатньо подивитися матч з Австрією.
До слова, всі ці ускладнення показали, що збірній України варто попрацювати і над комунікацією з громадськістю. Наприклад, ніхто так і не пояснив, чому з Англією не зіграв Степаненко, а журналіст офіційного телетранслятора перед матчем проти Англії розповідав про мʼязові проблеми у Малиновського, але офіційної заяви тренерського штабу не було.
Україна — Англія. огляд матчу
Який турнір у збірної України наступний
Великий турнір відбудеться всього через рік: Чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 в Катарі. Відбір на нього стартував, щоправда, дуже невдало для нашої збірної: три матчі — три нічиї — три очки. І якщо такий результат з Францією можна назвати хорошим, то втрата очок в іграх з Фінляндією і Казахстаном — за межею розуміння. Адже в нашій групі є ще один суперник, явно сильніший, ніж фіни і казахи, — збірна Боснії. Поки збірна України навіть з трьома очками зберігає друге місце. 1 вересня у футболістів буде шанс виправитися в матчі з Казахстаном, а через три дні має бути домашня зустріч з Францією.Важливо
Залишається відкритим питання про те, хто готуватиме збірну України до цих матчів. Так, у Андрія Шевченка контракт діє до грудня 2022 року. Але чи захоче тренер продовжувати роботу з національною збірною або все ж ризикне спробувати попрацювати в клубі? Чи немає у нього зараз відчуття, що він віддав національній збірній все, що міг, і вище голови вже не стрибне? Сам Андрій Шевченко на пресконференції після матчу з Англією двозначно відповів на питання про своє майбутнє. Мовляв, повернемося до Києва, поговоримо з УАФ і приймемо рішення. Це означає, що навіть сам головний тренер збірної не впевнений у завтрашньому дні.
А чи потрапимо ми на чемпіонат-2022, остаточно вирішиться 16 листопада цього року, коли Україна в гостях зіграє проти команди Боснії.