Гастроли окончены. Взлеты и провалы сборной Украины на Евро-2020

Фокус подводит итоги выступления сборной Украины на Евро-2020 и смотрит, какое будущее у нашей команды. Какие вопросы хочется задать тренерскому штабу и медперсоналу?

Евро-2020 в какой-то степени можно сравнить с гастрольным туром: желание УЕФА заработать больше денег реализовалось в идее проведения юбилейного турнира в 12 разных странах и городах. Благие намерения для болельщиков, хотя в эпоху коронавируса совсем не каждый желающий смог попасть на матчи, привели к логистическому ужасу для команд-участниц. Им пришлось намотать солидный километраж в течение выступлений на чемпионате, что негативно сказалось на физической форме.

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Но даже среди этого хаоса случилось то, чего мы все хотели: сборная Украины заставила говорить о себе всю Европу и объединила вокруг себя всю страну. Согласно избитой до жутких синяков фразе "Игра забудется — результат останется", команда Андрея Шевченко сделала то, что и должна была, — пробилась в 1/4 финала и установила лучший результат Украины в истории чемпионатов Европы.

Украина — Швеция. Обзор матча

В чем сила Украины

Не только в итоговом результате и историческом достижении. У команды появился характер. В матче с Нидерландами наши футболисты смогли отыграться, проигрывая со счетом 0:2. Да, итоговый результат того матча был не в нашу пользу (2:3), но та 15-минутка во втором тайме заставила всех поверить, что на этом Евро наша сборная сможет навести шума.

Характер проявился и в матче 1/8 финала против сборной Швеции. Когда еще мы будем гордиться тем, что вырвали победу за минуту до конца игры? Обычно ведь бывает наоборот. В тот вечер сошлось все: удобный для Украины соперник, характер команды, красная карточка Даниэльсона, сумасшедшая воля к победе и козырный туз в рукаве Андрея Шевченко — Артем Довбик.

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Да, сборная Украины представила Европе новые имена. Если раньше там знали только Зинченко, Ярмоленко и Малиновского, то теперь заговорили о Яремчуке (да, он играет в Бельгии, но дальше этой страны мало кто о нем слышал), Забарном, Бущане, о том же Довбике. Очень хотелось бы, чтобы кто-то из этих парней уехал играть в сильный европейский чемпионат, — от этого будет польза и для сборной. Во многом этот четвертьфинал — заслуга как раз высокого мастерства, которое оттачивалось в чемпионатах Англии, Италии, Бельгии и в еврокубках, где регулярно играют "Шахтер" и "Динамо".

Андрей Шевченко прав: чем больше наших футболистов будет играть в топ-чемпионатах, тем выше будут наши шансы на плей-офф в крупных турнирах. Если вспомнить 2006 год и чемпионат мира, то в составе сборной Украины было совсем немного представителей сильных чемпионатов: Шевченко представлял "Милан", Воронин — "Байер". И все.

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Фото Павла Кубанова

Причины провалов украинской сборной на Евро-2020

Первый и самый главный вопрос к нашему тренерскому штабу: почему в нужный момент у нас не оказалось под рукой длинной скамейки запасных? До матча против Швеции складывалось впечатление, будто Шевченко забыл, что, кроме Цыганкова и Беседина, на скамейке есть другие футболисты. Выход Макаренко и Довбика показал, что потенциал у тех, кому главный тренер не доверял, намного выше, чем у игроков, которые регулярно выходили в старте.

Если говорить о персоналиях, то непонятно, почему весь чемпионат лечили Зубкова и не отпустили его домой, если видели, что он не успевает восстановиться? Выбор игроков вообще странный: проигнорировать Кулача, весь сезон крошившего соперников в УПЛ и ставшего лучшим бомбардиром, но повезти на турнир Беседина, все еще не набравшего форму после допинговой дисквалификации. А зачем на Евро-2020 съездил Марлос?

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Почему весь турнир на скамейке просидел Соболь, даже когда у Миколенко откровенно не клеилась игра? Почему Довбик дождался своего шанса только в матче против шведов, а не раньше? И не обидно ли Тымчику и Судакову было съездить на Евро в качестве туристов? Последних Шевченко планировал заиграть в матче против Англии, но слишком долго собирался выпускать их на поле, так и не успев этого сделать.

К провалу нужно отнести и качество игры. Первый тайм — против Нидерландов, второй — против Северной Македонии, весь матч с Австрией и весь матч с Англией. Вопросов нет только по игре со Швецией, где Украина была свежей и заряженной на победу, хотя оборону украинцев Форсберг и компания проходили, будто прогуливались на самокате.

Матч с Англией — наша трагедия. И опять же к вопросу о кадрах. Андрей Шевченко объяснил такой результат и провальную игру на "втором этаже" травмой Сергея Кривцова. Дескать, больше некому было выигрывать верховые единоборства у англичан. Так почему же, многоуважаемый тренерский штаб, на Евро-2020 поехал только один центральный защитник, который умеет играть головой? Да, был еще Попов, но он и приехал не очень здоровым. По итогам постоянного лечения вовсе было решено отправить футболиста восстанавливаться в Киев.

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К медицинскому персоналу тоже большие вопросы. Это нонсенс, когда из заявленных на турнир 26 человек Денис Попов и Виктор Цыганков уже поехали на Евро с травмами, а остальные получали мелкие или не очень повреждения, ставшие фатальными, как в случае с Зубковым или Кривцовым. То, что Малиновскому необходима операция по удалению грыжи, было известно еще в мае. Чтобы понять, как это повлияло на его игру, достаточно посмотреть матч с Австрией.

К слову, все эти осложнения показали, что сборной Украины стоит поработать и над коммуникацией с общественностью. Например, никто так и не объяснил, почему с Англией не сыграл Степаненко, а журналист официального телетранслятора перед матчем против Англии рассказывал о мышечных проблемах у Малиновского, но официального заявления тренерского штаба не было.

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Какой турнир у сборной Украины следующий

Большой турнир состоится всего через год: Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022-го в Катаре. Отбор на него стартовал, правда, очень неудачно для нашей сборной: три матча — три ничьи — три очка. И если такой результат с Францией можно назвать хорошим, то потеря очков в играх с Финляндией и Казахстаном — за гранью понимания. А ведь в нашей группе есть еще один соперник, явно сильнее, чем финны и казахи, — сборная Боснии. Пока сборная Украины даже с тремя очками сохраняет второе место. 1 сентября у футболистов будет шанс исправиться в матче с Казахстаном, а спустя три дня предстоит домашняя встреча с Францией.

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Остается открытым вопрос о том, кто будет готовить сборную Украины к этим матчам. Да, у Андрея Шевченко контракт действует до декабря 2022 года. Но захочет ли тренер продолжать работу с национальной сборной или все же рискнет попробовать поработать в клубе? Нет ли у него сейчас ощущения, что он отдал национальной сборной все, что мог, и выше головы уже не прыгнет? Сам Андрей Шевченко на пресс-конференции после матча с Англией двусмысленно ответил на вопрос о своем будущем. Мол, вернемся в Киев, поговорим с УАФ и примем решение. Это значит, что даже сам главный тренер сборной не уверен в завтрашнем дне.

А попадем ли мы на чемпионат-2022, окончательно решится 16 ноября этого года, когда Украина в гостях сыграет против команды Боснии.