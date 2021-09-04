"Французы такие же люди, как и мы": Петраков озвучил задачу перед сборной Украины (видео)

Вечером 4 сентября на НСК "Олимпийский" сборная Украины сыграет против действующих чемпионов мира

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков рассказал о мотивационных приемах для команды перед матчем против сборной Франции.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Украины ответил на вопрос, о чем говорил со своими подопечными после ничейного результата в матче против Казахстана.

"После Казахстана я зашел в раздевалку, ничего плохого ребятам не сказал. Подбодрил, сказал, что ничего страшного не случилось, что у нас впереди матч с Францией. Нужно играть в футбол, никого не бояться. Они — такие же люди, как и мы, только французы. Разве что они лягушек едят, а мы нет", — приводит слова Петракова пресс-служба УАФ.

После четырех матчей отборочного цикла на чемпионат мира-2022 года сборная Украины занимает второе место в своей отборочной группе. В активе команды Александра Петракова 4 очка после двух ничьих с Казахстаном, Финляндией и Францией. Пока в этом цикле украинская команда еще не побеждала.

Сборная Франции находится на первом месте и имеет в активе 8 очков. В марте трехцветные сыграли с украинцами вничью.

Влог vZbirna, который ведет журналист Николай Васильков опубликовал видео о последних событиях из расположения сборной Украины. Помимо подготовки к матчу против Франции, где на кону борьба за первое место в группе, у сборной Украины появился новый титульный спонсор., чья презентация состоялась накануне важной игры. Отметим, что на пресс-конференции помимо Александра Петракова на вопросы СМИ отвечал вратарь сборной Украины Андрей Пятов. 37-летний игрок впервые общался с прессой исключительно на украинском языке

[ + – ] Последние новости перед матчем Украина - Франция

Напомним, ранее Фокус рассказывал, где смотреть матч отборочного цикла на ЧМ-2022 Украина — Франция, который состоится 4 сентября в 21:45 на НСК "Олимпийский" в Киеве.