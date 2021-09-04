"Французи такі ж люди, як і ми": Петраков озвучив завдання перед збірною України (відео)

Увечері 4 вересня на НСК "Олімпійський" збірна України зіграє проти чинних чемпіонів світу

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков розповів про мотиваційні прийоми для команди перед матчем проти збірної Франції.

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На передматчевій прес-конференції головний тренер збірної України відповів на запитання, про що говорив зі своїми підопічними після нічийного результату в матчі проти Казахстану.

"Після Казахстану я зайшов в роздягальню, нічого поганого хлопцям не сказав. Підбадьорив, сказав, що нічого страшного не сталося, що у нас попереду матч з Францією. Потрібно грати в футбол, нікого не боятися. Вони — такі ж люди, як і ми, тільки французи. Хіба що вони жаб їдять, а ми — ні ", — наводить слова Петракова прес-служба УАФ.

Після чотирьох матчів відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022 року збірна України посідає друге місце у своїй відбірковій групі. В активі команди Олександра Петракова 4 очки після двох нічиїх з Казахстаном, та аналогічних результатів з Фінляндією та Францією. Поки в цьому циклі українська команда ще не перемагала.

Збірна Франції знаходиться на першому місці у групі та має в активі 8 очок. У березні триколірні зіграли з українцями внічию.

Влог vZbirna, який веде журналіст Микола Васильков, опублікував відео про останні події зі стану збірної України. Крім підготовки до матчу проти Франції, де на кону боротьба за перше місце в групі, у збірної України з'явився новий титульний спонсор, чия презентація відбулася напередодні важливої гри. Відзначимо, що на прес-конференції крім Олександра Петракова на питання ЗМІ відповідав воротар збірної України Андрій Пятов. 37-річний гравець вперше спілкувався з пресою виключно українською мовою

[ + – ] Останні новини перед матчем Україна — Франція

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, де дивитися матч відбіркового циклу на ЧС-2022 Україна — Франція, який відбудеться 4 вересня о 21:45 на НСК "Олімпійський" в Києві.