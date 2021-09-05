"Малиновский обижается, что я не поставил его в состав": Петраков - о ничьей с Францией

Главный тренер сборной Украины по футболу прокомментировал ничейный результат в матче отборочного цикла на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с действующими чемпионами мира, сборной Франции, в рамках отборочного цикла на чемпионат мира-2022.

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После игры, которая завершилась со счетом 1:1, главный тренер украинской команды Александр Петраков рассказал о своих эмоциях. По словам специалиста, он настолько переживал, что чуть не заблудился в подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский".

"Честно говоря, я даже плохо ориентировался в подтрибунных помещениях НСК "Олимпийский". Это национальный стадион твоей родной страны, очень высокая ответственность, я понимаю, что тренирую сборную, пришло много народу. Было трудно. Но когда игра началась, я уже втянулся", — рассказал Петраков, которого цитирует пресс-служба УАФ, на пресс-конференции после матча.

Многих болельщиков удивило отсутствие в стартовом составе полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. Главный тренер национальной сборной Украины пояснил это решение тем, что 28-летний футболист не вписывался в его стратегию на этот матч.

"Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, которые имеют фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше", — отметил Петраков.

Напомним, что сборная Украины сохраняет шансы пробиться на чемпионат мира. После пяти сыгранных матчей в квалификации, в активе нашей команды 5 очков. Два матча с Францией и два матча с Казахстаном, а также игру против Финляндии сборная Украины завершила вничью. Впереди у команды Александра Петракова еще одна встреча с Финляндией и две игры против Боснии. Для того, чтобы завершить цикл на втором месте и попасть в плей-офф квалификации, сборной Украины необходимо выиграть все оставшиеся матчи.

Отметим, что после сентябрьских матчей против Казахстана и Франции, сборная Украины опустилась на третье место в турнирной таблице группы D. У нашей команды равное количество очков с Финляндией, но "Суоми" имеют две игры в запасе. Возглавляет группу сборная Франции, в активе которой 9 пунктов.