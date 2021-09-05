"Малиновський ображається, що я не поставив його до складу": Петраков — про нічию з Францією

Головний тренер збірної України з футболу прокоментував нічийний результат у матчі відбіркового циклу на ЧС-2022

Збірна України з футболу зіграла внічию з чинними чемпіонами світу, збірною Франції, в рамках відбіркового циклу на чемпіонат світу-2022.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після гри, яка завершилася з рахунком 1:1, головний тренер української команди Олександр Петраков розповів про свої емоції. За словами фахівця, він настільки переживав, що мало не заблукав в підтрибунних приміщеннях НСК "Олімпійський".

"Чесно кажучи, я навіть погано орієнтувався в підтрибунних приміщеннях НСК" Олімпійський ". Це національний стадіон твоєї рідної країни, дуже висока відповідальність, я розумію, що треную збірну, прийшло багато народу. Було важко. Але коли гра почалася, я вже втягнувся", — розповів Петраков, якого цитує прес-служба УАФ, на прес-конференції після матчу.

Багатьох уболівальників здивувало відсутність в стартовому складі півзахисника "Аталанти" Руслана Малиновського. Головний тренер національної збірної України пояснив це рішення тим, що 28-річний футболіст не вписувався в його стратегію на цей матч.

"Я знайомлюся з командою, ми граємо за новою схемою. Ми поспілкувалися з Русланом, коли він прибув у збірну. Він ображається, що я його не поставив до складу. Я з ним поговорив, попросив у нього вибачення. Я тільки прийшов в команду. мені в цій схемі потрібні гравці, які мають флангову швидкість. Будемо з Русланом розмовляти, подивимося, як буде далі ", — зазначив Петраков.

Нагадаємо, що збірна України зберігає шанси пробитися на чемпіонат світу. Після п'яти зіграних матчів в кваліфікації, в активі нашої команди 5 очок. Два матчі з Францією і два матчі з Казахстаном, а також гру проти Фінляндії збірна України завершила внічию. Попереду у команди Олександра Петракова ще одна зустріч з Фінляндією і дві гри проти Боснії. Для того, щоб завершити цикл на другому місці і потрапити в плей-офф кваліфікації, збірній України необхідно виграти всі матчі, що залишилися.

Відзначимо, що після вересневих матчів проти Казахстану та Франції, збірна України опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи D. У нашої команди рівна кількість очок з Фінляндією, але "Суомі" мають дві гри в запасі. Очолює групу збірна Франції, в активі якої 9 пунктів.