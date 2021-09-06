Четырехлапый бомбардир: собака забила гол в Колумбии (видео)

Курьезный случай из любительского футбольного чемпионата Колумбии.

В матче одного из низших дивизионов Колумбии гол забила собака, сообщает твиттер футбольного клуба "Сан Мигель Рио Вьехо".

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После розыгрыша штрафного удара мяч после передачи футболиста отскочил в штрафную площадь, где мимо пробегала собака. В итоге мяч от собаки рикошетом отскочил в ворота, что вызвало невероятный восторг на трибунах среди болельщиков.

Конечно же, такой гол засчитан не был – по правилам футбола, в момент касания мяча во время матча не футбольными командами, а судьей либо другими объектами, не принимающими участия в матче, матч должен быть остановлен и назначен свободный удар либо спорный мяч.

В комментариях пользователи шутят, что гол не засчитали, потому что собака находила в положении "вне игры", в другом случае гол бы засчитали. Также в Интернете пошутили, что такого нападающего обязательно нужно заявить на следующий матч, ведь собака отлично открылась под передачу и замкнула навес, что смогли бы сделать не все профессиональные футболисты в данном эпизоде.

Ранее Фокус рассказывал о странностях главного тренера сборной Алжира. Он не пускал игроков в расположение национальной сборной, пока футболисты не вернут себе естественный цвет волос на голове. Тренер заставлял перекраситься футболистам, они были вынуждены подчиниться, чтобы продолжить выступления за сборную Алжира. В итоге игроки перед приездом в расположение сборной действительно изменили цвет и свои прически.

В 2018 году этот же тренер отправил на стрижку футболиста, который явился на тренировку с мелированием на голове.