Чотирилапий бомбардир: собака забив гол у Колумбії (відео)

Курйозний випадок з аматорського футбольного чемпіонату Колумбії.

У матчі одного з нижчих дивізіонів Колумбії гол забив собака, повідомляє твітер футбольного клубу "Сан Мігель Ріо Велья".

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Після розіграшу штрафного удару м'яч після передачі футболіста відскочив до штрафного майданчика, де повз пробігав собака. Зрештою м'яч від собаки рикошетом відскочив у ворота, що викликало неймовірний захват на трибунах серед уболівальників.

Звичайно ж, такий гол зарахований не був — за правилами футболу, в момент торкання м'яча під час матчу не футбольними командами, а суддею або іншими об'єктами, котрі беруть участь у матчі, матч повинен бути зупинений і призначений вільний удар або суперечливий м'яч.

У коментарях користувачі жартують, що гол не зарахували, бо собака знаходився в положенні "поза грою", в іншому випадку гол б зарахували. Також в інтернеті пожартували, що такого нападника обов'язково потрібно заявити на наступний матч, адже собака відмінно відкрилася під передачу і замкнула навіс, що змогли б зробити не всі професійні футболісти в цьому епізоді.

Раніше Фокус розповідав про дивацтва головного тренера збірної Алжиру. Він не пускав гравців у розташування національної збірної, поки футболісти не повернуть собі природний колір волосся на голові. Тренер змушував перефарбуватися футболістам, вони були змушені підкоритися, щоб продовжити виступи за збірну Алжиру. Зрештою гравці перед приїздом у розташування збірної дійсно змінили колір і свої зачіски.

У 2018 році цей же тренер відправив на стрижку футболіста, який з'явився на тренування з меліруванням на голові.