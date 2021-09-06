6,5 млн евро за дружелюбие к фанатам: стали известны интересные подробности контракта звезды "ПСЖ"

Звезда бразильского футбола получает оплату за дружелюбное отношение к болельщикам и свое хорошее поведение.

Опубликованы детали нового соглашения бразильского нападающего Неймара с французским "ПСЖ", сообщает El Mundo.

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Среди различных финансовых условий испанские СМИ нашли интересный пункт в договоре, касающийся отношений футболиста с болельщиками. Например, Неймар каждый месяц получает 500 тысяч евро за лояльность и дружелюбие к болельщикам.

В контракте футболиста прописано, что он не будет публично критиковать свой нынешний клуб и игру отдельно взятых футболистов в медиа и социальных сетях. Также футболисту доплачивают за то, что Неймар перед каждым матчем приветствует болельщиков на трибунах, а после игры подходит к ним, чтобы поблагодарить за поддержку после матча.

Получается, Неймар получает бонус в 6,5 миллионов евро в год за хорошие отношения с болельщиками и свой положительный имидж в социальных сетях и прессе.

Скандал с Неймаром из-за лишнего веса

Недавно в социальных сетях пользователи "затравили" Неймара за лишний вес – в сети была опубликована фотография, где во время матча Неймар представлен в не совсем хорошей физической форме. Неймар обиделся на критику в социальных сетях и оправдывался тем, что просто надел футболку на размер больше, чем он обычно носит.

После критики Неймар выложил в социальных сетях отдельную фотографию, где видно его пресс на тренировке.

Вчера также вспыхнул скандал во время матча отбора на ЧМ-2022 в Катар между сборными Бразилии и Аргентины. Его остановила полиция и он не был доигран из-за того, что ряд футболистов сборной Аргентины нарушили карантинный протокол и вышли на игру, хотя были должны быть изолированы.