6,5 млн євро за дружелюбність до фанатів: стали відомі цікаві подробиці контракту зірки "ПСЖ"

Зірка бразильського футболу отримує оплату за доброзичливе ставлення до вболівальників і свою хорошу поведінку.

Опубліковані деталі нової угоди бразильського нападника Неймара з французьким "ПСЖ", повідомляє El Mundo.

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Серед різних фінансових умов іспанські ЗМІ знайшли цікавий пункт у договорі, що стосується взаємин футболіста з уболівальниками. Наприклад, Неймар щомісяця отримує 500 тисяч євро за лояльність і дружелюбність до вболівальників.

У контракті футболіста прописано, що він не буде публічно критикувати свій нинішній клуб і гру окремо взятих футболістів в медіа та соціальних мережах. Також футболістові доплачують за те, що Неймар перед кожним матчем вітає уболівальників на трибунах, а після гри підходить до них, щоб подякувати за підтримку після матчу.

Виходить, Неймар отримує бонус 6,5 мільйонів євро на рік за хороші стосунки з уболівальниками і свій позитивний імідж у соціальних мережах і пресі.

Скандал із Неймаром через зайву вагу

Нещодавно в соціальних мережах користувачі "зацькували" Неймара за зайву вагу — в мережі була опублікована фотографія, де під час матчу Неймар представлений в не зовсім гарній фізичній формі. Неймар образився на критику в соціальних мережах і виправдовувався тим, що просто вдягнув футболку на розмір більше, ніж він зазвичай носить.

Після критики Неймар виклав у соціальних мережах окрему фотографію, де видно його прес на тренуванні.

Учора також спалахнув скандал під час матчу відбору на ЧС-2022 в Катар між збірними Бразилії та Аргентини. Його зупинила поліція і матч не дограли через те, що низка футболістів збірної Аргентини порушили карантинний протокол і вийшли на гру, хоча повинні бути ізольовані.