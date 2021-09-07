Сельское Эль Класико: во Львовской области во время футбольного матча произошла массовая драка (видео)

Во время матча районной лиги у игроков возник большой конфликт.

Матч Второй лиги Перемышлянского района Львовской области закончился большой дракой, в которую были вовлечены множество людей.

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В матче между "Чемеринцами" и "Неделисками" произошел конфликт, переросший в массовую драку на футбольном поле. На поле схлестнулись футболисты и даже болельщики с судейской бригадой арбитров.

Конфликт возник после того, как команда из "Неделиск" пропустила гол. Болельщикам из этого села не понравились действия арбитра, который засчитал гол, и они начали предъявлять свои претензии боковому арбитру, в результате чего дошло до распускания рук.

Команда "Чемеринцев" после произошедшего отказывалась продолжать матч, рассчитывая получить техническую победу в матче из-за беспорядков на трибунах, но досталось и им. На поле начали толкать игроков, завязалась драка.

Видео с этого матча уже становится вирусным в украинском интернете.

Пользователи в социальных сетях успели пошутить, что матч был очень эмоциональным и напряженным, поскольку это было "Сельское Эль Класико".

Также болельщики обратили внимание, что потасовка похожа, на произошедшую в матче Бразилия – Аргентина, когда на поле тоже завязалась потасовка, а потом матч и вовсе остановили, поскольку вмешалась санитарная полиция и пыталась арестовать четырех игроков сборной Аргентины, нарушивших карантинные ограничения из-за коронавируса.

Недавно Фокус рассказывал, что в любительской лиге Колумбии один из голов во время матча забила собака, ворвавшись в штрафную после передачи со штрафного, собака отправила мяч в ворота мимо вратаря.