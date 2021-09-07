Сільське Ель Класико: у Львівській області під час футбольного матчу сталася масова бійка (відео)

Під час матчу районної ліги в гравців виник великий конфлікт.

Матч другої ліги Перемишлянського району Львівської області закінчився великою бійкою, у яку були залучені безліч людей.

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У матчі між "Чемеринцями" і "Неділиськами" стався конфлікт, що переріс у масову бійку на футбольному полі. На полі зійшлися футболісти і навіть вболівальники із суддівською бригадою арбітрів.

Конфлікт виник після того, як команда з "Неділиськ" пропустила гол. Уболівальникам з цього села не сподобалися дії арбітра, який зарахував гол, і вони почали пред'являти свої претензії боковому арбітру, у результаті чого дійшло до розпускання рук.

Команда "Чемеринці" після події відмовлялася продовжувати матч, розраховуючи отримати технічну перемогу в матчі через заворушення на трибунах, але дісталося і їм. На полі почали штовхати гравців, зав'язалася бійка.

Відео з цього матчу вже стає вірусним в українському інтернеті.

Користувачі в соціальних мережах встигли пожартувати, що матч був дуже емоційним і напруженим, оскільки це було "Сільське Ель Класико".

Також уболівальники звернули увагу, що бійка схожа на ту, що відбулася в матчі Бразилія — Аргентина, коли на полі теж зав'язалася бійка, а потім матч і зовсім зупинили, оскільки втрутилася санітарна поліція і намагалася заарештувати чотирьох гравців збірної Аргентини, які порушили карантинні обмеження через коронавірус.

Нещодавно Фокус розповідав, що в аматорській лізі Колумбії один з голів під час матчу забив собака, увірвавшись у штрафну після передачі зі штрафного, собака відправив м'яч у ворота повз воротаря.