Лунин вылечился от коронавируса и начал тренировки с мадридским "Реалом" (фото)

Украинский вратарь вновь поборется за место в стартовом составе "королевского клуба".

Запасной вратарь мадридского "Реала" украинец Андрей Лунин приступил к тренировкам мадридского клуба, сообщает Madrid Xtra.

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Футболист начал тренировке в общей группе вместе с другими футболистами после того, как вылечился от коронавируса. Теперь украинец сможет побороться за место в стартовом составе в ближайших матчах.

Все еще недоступны для участия в ближайших матчах остаются игроки "Реала" Начо, Лука Модрич и Флоран Менди, которые продолжают свое восстановление после травм.

Коронавирус был выявлен у украинца еще две недели назад, после чего игрок был изолирован от команды и поддерживал форму своими усилиями.

Также украинец был вынужден пропустить вызов в сборную Украины в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат мира в Катар против Казахстана и Франции. Вероятнее всего, Лунин был бы основным вратарем в этих матчах, поскольку получили тяжелые повреждения другие конкуренты – вратарь "Динамо" Георгий Бущан, а также вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин.

В итоге в матчах сыграл ветеран сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов, который ранее объявлял об уходе из сборной Украины в связи с возрастом.

Лунин еще не сыграл в этом сезоне ни единого матча за мадридский клуб, место основного вратаря закреплено за бельгийской звездой Тибо Куртуа.

В следующем туре мадридский "Реал" сыграет против "Сельты". Матч состоится 12 сентября.

Ранее стало известно, что Лунин попал в заявку мадридского "Реала" на групповую стадию Лиги чемпионов. Также, вероятно, Лунин продолжит быть основным вратарем "королевского клуба" в Кубке Испании.