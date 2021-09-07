Лунін вилікувався від коронавірусу і почав тренування з мадридським "Реалом" (фото)

Український воротар знову побореться за місце в стартовому складі "королівського клубу".

Запасний воротар мадридського "Реала" українець Андрій Лунін приступив до тренувань мадридського клубу, повідомляє Madrid Xtra.

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Футболіст почав тренуванні в загальній групі разом з іншими футболістами після того, як вилікувався від коронавірусу. Тепер українець зможе поборотися за місце в стартовому складі в найближчих матчах.

Усе ще недоступними для участі в найближчих матчах залишаються гравці "Реала" Начо, Лука Модрич і Ферлан Менді, які продовжують своє відновлення після травм.

Коронавірус був виявлений в українця ще два тижні тому, після чого гравець був ізольований від команди і підтримував форму своїми зусиллями.

Також українець був змушений пропустити виклик у збірну України в рамках підготовки до матчів відбору на чемпіонат світу в Катар проти Казахстану та Франції. Найімовірніше, Лунін був би основним воротарем у цих матчах, оскільки отримали важкі ушкодження інші конкуренти — воротар "Динамо" Георгій Бущан, а також воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін.

У підсумку в матчах зіграв ветеран збірної України і донецького "Шахтаря" Андрій Пятов, який раніше оголошував про відхід зі збірної України у зв'язку з віком.

Лунін ще не зіграв у цьому сезоні жодного матчу за мадридський клуб, місце основного воротаря закріплено за бельгійською зіркою Тібо Куртуа.

У наступному турі мадридський "Реал" зіграє проти "Сельти". Матч відбудеться 12 вересня.

Раніше стало відомо, що Лунін потрапив у заявку мадридського "Реала" на групову стадію Ліги чемпіонів. Також, ймовірно, Лунін продовжить бути основним воротарем "королівського клубу" в Кубку Іспанії.