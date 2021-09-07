Гол-шедевр Мудрика принес Украине победу над Арменией в отборе на Евро-2023 (U-21) (видео)
Полузащитник молодежной сборной Украины и "Шахтера" эффектно исполнил штрафной удар, забив победный гол своей команды. Подопечные Руслана Ротаня возглавили свою отборочную группу
Молодежная сборная Украины одержала победу в отборочном матче на Евро-2023 (U-21) против команды Армении.
Матч, который состоялся на стадионе "Колос" в Ковалевке Киевской области, завершился со счетом 2:1. В составе гостей отличился Галстян, а у украинской команды забивали Дмитрий Крыськив и Михаил Мудрик. Второй мяч получился особенно красивым: полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины мастерски исполнил штрафной удар, закрутив мяч в верхний угол ворот.
Таким образом, сборная Украины возглавила свою отборочную группу, набрав шесть очков по итогам двух матчей. Ранее подопечные Руслана Ротаня в гостях обыграли команду Сербии (1:0). В активе нашей команды 6 очков — она опережает Францию, которая в двух матчах сумела набрать только четыре пункта.
Следующий матч в отборочном цикле молодежная сборная Украины проведет 8 октября против Франции на выезде, а 12 октября сыграет против Фарерских островов.
Евро-2023 (U-21). Группа Н
- Украина — 6 очков
- Франция — 4 очка
- Фарерские острова — 4 очка
- Армения — 3 очка
- Сербия — 1 очко
- Северная Македония — 1 очко
Евро-2023 (U-21). Квалификация
Украина — Армения — 2:1
Голы: 1:0, Крыськив (20); 1:1, Галстян (45+2); 2:1 Мудрик, 62
Украина U-21: Нещерет — Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко — Бондаренко, Назаренко, Мудрик (Михайленко, 70), Крыськив, Судаков — Вьюнник (Кухаревич, 55).
Армения U-21: Нерсесян — Губассарян, Степан Мкртчян, Самсоян — Галстян, Сергей Мкртчян (Хамоян, 78), Мирзоян, Агасарян (Алавердян, 69), Серобян (М.Григорян, 78) — Н.Григорян — Г.Петросян.