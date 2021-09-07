Гол-шедевр Мудрика приніс Україні перемогу над Вірменією у відборі на Євро-2023 (U-21) (відео)

Півзахисник молодіжної збірної України і "Шахтаря" ефектно виконав штрафний удар, забивши переможний гол своєї команди. Підопічні Руслана Ротаня очолили свою відбіркову групу

Молодіжна збірна України здобула перемогу у відбірковому матчі на Євро-2023 (U-21) проти команди Вірменії.

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Матч, який відбувся на стадіоні "Колос" у Ковалівці Київської області, завершився з рахунком 2:1. У складі гостей відзначився Галстян, а в українській команді забивали Дмитро Криськів та Михайло Мудрик. Другий м'яч вийшов особливо красивим: півзахисник "Шахтаря" і молодіжної збірної України майстерно виконав штрафний удар, закрутивши м'яч у верхній кут воріт.

Таким чином збірна України очолила свою відбіркову групу, набравши шість очок за підсумками двох матчів. Раніше підопічні Руслана Ротаня в гостях обіграли команду Сербії (1:0). В активі нашої команди 6 очок — вона випереджає Францію, яка в двох матчах зуміла набрати лише чотири пункти.

Наступний матч у відбірковому циклі молодіжна збірна України проведе 8 жовтня проти Франції на виїзді, а 12 жовтня зіграє проти Фарерських островів.

Євро-2023 (U-21). Група Н

Україна — 6 очок Франція — 4 очки Фарерські острови — 4 очки Вірменія — 3 очки Сербія — 1 очко Північна Македонія — 1 очко

Євро-2023 (U-21). Кваліфікація

Україна — Вірменія — 2:1

Голи: 1:0, Криськів (20); 1:1, Галстян (45+2); 2:1 Мудрик, 62

Україна U-21: Нещерет — Сич, Батагов, Таловеров, Вівчаренко — Бондаренко, Назаренко, Мудрик (Михайленко, 70), Криськів, Судаков — В'юнник (Кухаревич, 55).

Вірменія U-21: Нерсесян — Губассарян, Степан Мкртчян, Самсоян — Галстян, Сергій Мкртчян (Хамоян, 78), Мірзоян, Агасарян (Алавердян, 69), Серобян (М.Грігорян, 78) — Н.Григоряна — Г.Петросян.