На Чехию – без лидеров: известна заявка Украины на матч

Тренерский штаб отпустил отдыхать футболистов из киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков объявил заявку сборной Украины на товарищеский матч со сборной Чехии.

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Присоединились к заявке сборной Украины Ефим Конопля, Кочергин и Булеца. Ранее стало известно, что ряд игроков донецкого "Шахтера" и "Динамо" получат дополнительный отдых и не будут принимать участие в товарищеском матче с Чехией.

Отдых получили футболисты "Шахтера", "Динамо", а также Руслану Малиновскому разрешили пораньше присоединиться к итальянской "Аталанте".

Заявка сборной Украины на матч с Чехией

1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Ефим Конопля, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Виктор Корниенко, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Александр Зубков, 14. Евгений Макаренко, 15. Владислав Кочергин, 17. Александр Зинченко, 18. Тарас Качараба, 19. Александр Тымчик, 20. Даниил Сикан, 21 Александр Караваев, 22. Сергей Булеца, 23. Дмитрий Ризнык.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Чехии. Встреча состоится сегодня в чешском Пльзене. Начало матча – в 21.45.

До этого исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков акцентировал внимание прессы на том, что для него очень важен положительный результат со сборной Чехией, поскольку в случае победы сборная Украины сможет готовиться к главным матчам отбора на чемпионат Европы против Финляндии и двух матчей с Боснией и Герцеговиной в хорошем настроении.

Напомним, что Украине нужно добыть максимум очков, чтобы обеспечить себе выход из группы со второго места и поучаствовать в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катаре. Сборная Франции, скорее всего, выйдет из нашей группы с первого места напрямую на чемпионат мира.