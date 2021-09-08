На Чехію — без лідерів: відома заявка України на матчі

Тренерський штаб відпустив відпочивати футболістів з київського "Динамо" й донецького "Шахтаря".

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков оголосив заявку збірної України на товариський матч зі збірною Чехії.

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Долучилися до заявки збірної України Юхим Конопля, Кочергін і Булеца. Раніше стало відомо, що низка гравців донецького "Шахтаря" й "Динамо" отримає додатковий відпочинок і не братиме участі в товариському матчі з Чехією.

Відпочинок отримали футболісти "Шахтаря", "Динамо", а також Руслану Малиновському дозволили раніше приєднатися до італійської "Аталанти".

Заявка збірної України на матч із Чехією

1. Денис Бойко, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Юхим Конопля, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Віктор Корнієнко, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14. Євген Макаренко, 15. Владислав Кочергін, 17. Олександр Зінченко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 20. Данило Сікан, 21 Олександр Караваєв, 22. Сергій Булеца, 23. Дмитро Різник.

Нагадаємо, сьогодні збірна України проведе товариський матч зі збірною Чехії. Зустріч відбудеться сьогодні в чеському Пльзені. Початок матчу — о 21:45.

До цього виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков акцентував увагу преси на те, що для нього дуже важливий позитивний результат зі збірною Чехії, оскільки в разі перемоги збірна України зможе готуватися до головних матчів відбору на чемпіонат Європи проти Фінляндії та двох матчів зі Боснією та Герцеговиною в гарному настрої.

Нагадаємо, що Україні потрібно добути максимум очок, щоб забезпечити собі вихід із групи з другого місця та взяти участь у плей-офф відбору на чемпіонат світу в Катарі. Збірна Франції, швидше за все, вийде з нашої групи з першого місця безпосередньо на чемпіонат світу.