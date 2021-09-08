Писали в Instagram: "Выходи за меня". Влада Никольченко – о глупых подкатах в соцсетях

Украинская гимнастка рассказала о забавных предложениях, поступающих в Instagram.

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу, что ей пишут в личные сообщения.

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– Ты ведешь страничку в Инстаграме — как часто тебе пишут парни в директ? И какой подкат был самый тупой?

– О, ну самое глупое, что писали, это сразу: "Выходи за меня". Кто-то шлет "огонечки" на историю, а тут тебе такое пишут. Сидишь, читаешь, и думаешь: "Да, уже разбежалась". Я не знаю, о чем люди думают, когда такое пишут.

Вообще, я стараюсь развивать свой Инстаграм, пишу сама и придумываю темы для постов — у меня хорошо работает фантазия. Еще есть девочка — SMM-менеджер, которая мне помогает. Очень много сообщений приходит в директ. Когда мы начинали сотрудничать, у меня висело около 600 запросов в директе — при том, что я кому-то отвечала. Там были неплохие предложения и по рекламе, и по сотрудничеству. А я просто-напросто не видела этих сообщений. Поэтому привлекла специалиста.

Больше о загадочном непопадании Никольченко на Олимпиаду в Токио, отношениях с Ириной Дерюгиной, приостановке спортивной карьеры и о последствиях перенесенного заболевания COVID-19 — в интервью Фокусу.