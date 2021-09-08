"Писали в Instagram: "Виходь за мене": Влада Нікольченко — про дурні підкати в соцмережах

Українська гімнастка розповіла про кумедні пропозиції, що надходять в Instagram.

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Влада Нікольченко розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, що їй пишуть в особисті повідомлення.

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— Ти ведеш сторінку в інстаграмі — як часто тобі пишуть хлопці в директ? І який підкат був набільш безглуздий?

— О, ну найдурніше, що писали, це відразу: "Виходь за мене". Хтось шле "вогники" на історію, а тут тобі таке пишуть. Сидиш, читаєш, і думаєш: "Ага, вже розбіглася". Я не знаю, про що люди думають, коли таке пишуть.

Узагалі, я намагаюся розвивати свій інстаграм, пишу сама і вигадую теми для дописів — у мене добре працює фантазія. Ще є дівчинка — SMM-менеджерка, яка мені допомагає. Дуже багато повідомлень приходить в директ. Коли ми починали співпрацювати, у мене висіло майже 600 запитів у директі — при тому, що я комусь відповідала. Там були непогані пропозиції і щодо реклами, і щодо співпраці. А я просто-напросто не бачила цих повідомлень. Тому залучила фахівчиню.

Більше про загадкове непотрапляння Нікольченко на Олімпіаду в Токіо, відносини з Іриною Дерюгіною, припинення спортивної кар'єри і про наслідки перенесеного захворювання COVID-19 — в інтерв'ю Фокусу.