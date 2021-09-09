В Польше освистали сборную Англию во время преклонения колена в поддержку Black Lives Matter (фото)

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски не преклонил колено, однако осудил освистывание болельщиков.

В отборочном матче квалификации к чемпионату мира по футболу между сборными Польши и Англии произошел скандал, сообщает Sport.pl.

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Сборная Англии традиционно перед началом матча преклоняет колено в поддержку движения Black Lives Matter, которое занимается борьбой с проявления расизма. Вчера, 9 сентября, англичане вновь стали на одно колено перед началом матча с Польшей в Варшаве, однако их освистали за это польские болельщики.

Сами футболисты сборной Польши тоже не стали на колено, однако многие футболисты, включая звезду сборной Польши Роберта Левандовского, осудили свист в адрес англичан и начали показывать на надпись Respect на рукавах своих футболок, выражая поддержку другим образом и выражая несогласия с освистыванием англичан на трибунах.

Роберт Левандовски даже покачал головой, не соглашаясь с реакцией стадиона в Варшаве. Англичане были готовы к такому сценарию, поскольку их уже освистали в Будапеште на матче с Венгрией.

До этого президент польской ассоциации футбола Збигнев Бонек выразил мнение, что против такого жеста на футбольном поле, поскольку считает его популистским и бесполезным в борьбе с расизмом. Бонек считает, что часть футболистов даже не понимает, почему они преклоняют колено, если их спросить об этом.

С другой стороны, польские болельщики выразили уважение к самой сборной Англии во время их гимна, встретив англичан аплодисментами.

Ранее мы рассказывали, что в Англии осудили болельщика, который раскритиковал в своих социальных сетях, используя расистские фразы, футболистов сборной Англии после поражения в финале чемпионата Европы.