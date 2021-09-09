У Польщі освистали збірну Англії під час схиляння коліна на підтримку Black Lives Matter (фото)

Лідер збірної Польщі Роберт Левандовський не схилив коліно, однак засудив освистування уболівальників.

У відбірковому матчі кваліфікації до чемпіонату світу з футболу між збірними Польщі й Англії стався скандал, повідомляє Sport.pl.

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Збірна Англії традиційно перед початком матчу схиляє коліно на підтримку руху Black Lives Matter, який займається боротьбою з проявами расизму. Вчора, 9 вересня, англійці знову стали на одне коліно перед початком матчу з Польщею у Варшаві, однак їх освистали за це польські вболівальники.

Футболісти збірної Польщі теж не стали на коліно, проте більшість футболістів, враховуючи зірку збірної Польщі Роберта Левандовського, засудили свист на адресу англійців і почали показувати на напис Respect на рукавах своїх футболок, висловлюючи підтримку іншим способом і висловлюючи незгоду з освистуванням англійців на трибунах.

Роберт Левандовський навіть похитав головою, не погоджуючись з реакцією стадіону у Варшаві. Англійці були готові до такого сценарію, оскільки їх уже освистали в Будапешті на матчі з Угорщиною.

До цього президент польської асоціації футболу Збігнев Бонек висловив думку, що проти такого жесту на футбольному полі, оскільки вважає його популістським і марним у боротьбі з расизмом. Бонек вважає, що частина футболістів навіть не розуміє, чому вони схиляють коліно, якщо їх запитати про це.

З іншого боку, польські вболівальники висловили повагу власне до збірної Англії під час їхнього гімну, зустрівши англійців оплесками.

Раніше ми розповідали, що в Англії засудили вболівальника, який розкритикував у своїх соціальних мережах, використовуючи расистські фрази, футболістів збірної Англії після поразки у фіналі чемпіонату Європи.