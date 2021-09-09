Драма на льду: "Донбасс" проиграл "Руану" в матче Лиги чемпионов

Чемпион Украины забросил три шайбы в ворота соперника, но этого оказалось недостаточно для победы в гостях

Чемпионы Украины активно проводили первый период и неоднократно штурмовали ворота Пинтарича. Достигнуть своего команде Павла Микульчика удалось за 15 секунд до конца первой 20-минутки: Шишлянников и Жульдиков разыграли комбинацию, которую точным броском завершил Бирюков. Отметим, что российский нападающий отличился в воротах "Руана" и в первом матче в Киеве.

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Во втором игровом отрезке все перевернулось с ног на голову: французы завладели преимуществом и умело реализовали его в течение трех минут. Вначале Гаттиг поразил ворота Макарова, а затем "Руан" воспользовался большинством и Джонстон вывел хозяев вперед. "Донбасс" оказался в сложном положении, но Сигарев отважился на дальний бросок и забил, возможно, самый красивый гол тура — 2:2.

В третьем периоде "Руан" серьезно взялся штурмовать ворота "Донбасса" и спустя почти три минуты после старта заключительной части матча, Рейно вывел свою команду вперед. В этот момент болельщики "Донбасса" опустили руки, но спустя всего 20 секунд гостям помог случай: после броска Ляльки случился рикошет и голкипер французов не успел отреагировать на смену траектории. К его несчастью, шайба влетела точно в ворота — 3:3. "Донбасс" почувствовал уверенность и провел еще несколько атак, но "драконы" больше не допускали осечек у своих ворот. В свою очередь, "Руан" своим моментом воспользовался: французы удачно сыграли при вбрасывании и в считанные секунды довели дело до броска. Макаров с угрозой справился, но был бессилен на добивании от Давида Жибера — 4:3. Напомним, что этот хоккеист не сыграл против "Донбасса" в Киеве из-за того, что по пути из Франции в Украину он потерял свой багаж.

В последнюю минуту донецкий клуб предпринял попытку штурма, но оборона "Руана" выстояла и сохранила победный счет для своей команды.

По итогам трех сыгранных матчей в группе G троевластие: сразу три команды имеют в активе по 4 очка и претендуют на выход в следующий раунд. Это "Донбасс", "Клагенфурт" и "Руан". Датский "Рунгстед" занимает четвертую позицию, имея в активе три очка.

Следующий матч в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов "Донбасс" проведет против "Рунгстеда" в Дании. Игра состоится 11 сентября в 20:30 по киевскому времени.

Лига чемпионов. Группа G. 3 тур:

"Руан" (Франция) – "Донбасс" (Донецк, Украина) 3:3 (0:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Бирюков (Жульдиков, Шишлянников) – 19:45, 1:1 – Гаттиг (Ламперье, Вигнерс) – 29:04, 2:1 – Джонстон (Гюмон – бол.) – 31:51, 2:2 – Сигарев (Бирюков) – 34:39, 3:2 – Рейно (Гериф, Томасино) – 42:53, 3:3 – Лялька (Буценко) – 43:13, 4:3 – Жилбер – 53:35

"Руан": Пинтарич (Дюкенн), Чакиашвили-Ео, Ламперье-Гаттиг-Вигнерс, Гюмон-Дорион, Бедин-Тессье-Неса, Сальве-Флуд, Жилберт-Джонстон-Карон,Леборнье-Гериф-Рейно-Томасино

"Донбасс": Макаров (Ворис), Соколовский-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Ногачев-Желдаков, Стефанович-Туркин-Медведев, Андрейкив-Григорьев, Пересунько-Захаров-Морозов, Жульдиков-Смерек, Шилшлянников-Бирюков-Сигарев