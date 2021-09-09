Драма на льоду: "Донбас" програв "Руану" в матчі Ліги чемпіонів (відео)

Чемпіон України закинув три шайби у ворота суперника, але цього виявилося недостатньо для перемоги в гостях

Чемпіони України активно проводили перший період і неодноразово штурмували ворота Пінтаріча. Досягти свого команді Павла Мікульчика вдалося за 15 секунд до кінця першої 20-хвилинки: Шишлянников і Жульдиков розіграли комбінацію, яку точним кидком завершив Бірюков. Зазначимо, що російський нападник відзначився у воротах "Руана" і в першому матчі в Києві.

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У другому ігровому відрізку все перевернулося з ніг на голову: французи заволоділи перевагою і вміло реалізували її протягом трьох хвилин. Спочатку Гаттіг поцілив у ворота Макарова, а потім "Руан" скористався більшістю і Джонстон вивів господарів уперед. "Донбас" опинився в складному становищі, але Сігарєв наважився на дальній кидок і забив, можливо, найкрасивіший гол туру — 2:2.

У третьому періоді "Руан" серйозно взявся штурмувати ворота "Донбасу" і через майже три хвилини після старту підсумкової частини матчу, Рейно вивів свою команду вперед. У цей момент уболівальники "Донбасу" опустили руки, але лише через 20 секунд гостям допоміг випадок: після кидка Ляльки трапився рикошет і голкіпер французів не встиг відреагувати на зміну траєкторії. На його нещастя, шайба влетіла точно у ворота — 3:3. "Донбас" відчув упевненість і провів ще кілька атак, але "дракони" більше не допускали осічок біля своїх воріт. У свою чергу, "Руан" своїм моментом скористався: французи вдало зіграли при вкиданні і в лічені секунди довели справу до кидка. Макаров із загрозою впорався, але був безсилий на добиванні від Давида Жилбера — 4:3. Нагадаємо, що цей хокеїст не зіграв проти "Донбасу" в Києві через те, що по дорозі з Франції в Україну він втратив свій багаж.

В останню хвилину донецький клуб зробив спробу штурму, але оборона "Руана" вистояла і зберегла переможний рахунок для своєї команди.

За підсумками трьох зіграних матчів у групі G тривладдя: відразу три команди мають в активі по 4 очки і претендують на вихід до наступного раунду. Це "Донбас", "Клагенфурт" і "Руан". Данський "Рунгстед" посідає четверту позицію, маючи в активі три очки.

Наступний матч у груповому етапі хокейної Ліги чемпіонів "Донбас" проведе проти "Рунгстеда" в Данії. Гра відбудеться 11 вересня о 20:30 за київським часом.

[ + – ] Руан - Донбас: огляд матчу

Ліга чемпіонів. Група G. 3-й тур:

"Руан" (Франція) — "Донбас" (Донецьк, Україна) 3:3 (0:1, 2:1, 1:1)

Шайби: 0: 1 — Бірюков (Жульдиков, Шишлянников) — 19:45, на 1: 1 — Гаттіг (Лампер'є, Вігнерс) — 29:04, 2: 1 — Джонстон (Гюмон — бол.) — 31:51, 2: 2 — Сігарєв (Бірюков) — 34:39, 3: 2 — Рейно (Геріф, Томасіно) — 42:53, 3: 3 — Лялька (Буценко) — 43:13, 4: 3 — Жилбер — 53:35

"Руан": Пінтаріч (Дюкенн), Чакіашвілі-Ео, Лампер'є-Гаттіг-Вігнерс, Гюмон-Доріон, Бєдін-Тессьє-Неса, Сальве-Флуд, Жилберт-Джонстон-Карон, Леборньє-Геріф-Рейно-Томасіно

"Донбас": Макаров (Воріс), Соколовський-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Буценко-Коренчук, Ногачев-Желдаков, Стефанович-Туркін-Медведєв, Андрейків-Григор'єв, Пересунько-Захаров-Морозов, Жульдиков-Смерек, Шишлянников-Бірюков-Сігарєв