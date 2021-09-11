"Был бы не против, если бы они ушли" - Чеферин выступил против трех топ-клубов

По словам президента УЕФА, клубы-основатели Суперлиги страдают от некомпетентных менеджеров

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не возражает, если "Барселона", "Реал" и "Ювентус" покинут ряды возглавляемой им организации, сообщает издание AS со ссылкой на журнал Der Spiegel.

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Чеферин считает забавным тот факт, что три клуба продолжают делать заявления относительно создания Суперлиги, но при этом выступают в Лиге чемпионов УЕФА.

"Я бы не возражал, если бы они ушли. Во всех трех клубах во главе стоят просто некомпетентные менеджеры. Они хотят убить футбол. Странно, когда Флорентино Перес сетует, что клуб сможет выжить только в Суперлиге, но при этом пытается подписать Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро", — отметил президент УЕФА.

Кроме того, Чеферин заявил, что один из инициаторов Суперлиги угрожал ему в телефонном разговоре. Когда лидер УЕФА отметил, что он против такой идеи, собеседник сказал, что у клубов-инициаторов достаточно денег и влияния, чтобы подать на Чеферина в суд и выиграть дело.

Напомним, что идея Суперлиги возникла весной 2021 года по инициативе 12 клубов. 18 апреля было опубликовано заявление о создании нового турнира, подписи под которым поставили английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

УЕФА жестко отреагировала на попытку создания альтернативной лиги, а болельщики выходили на массовые акции протеста. Впоследствии, большинство клубов решило отказаться от идеи Суперлиги, а "Барселона", "Реал" и "Ювентус" попали в немилость УЕФА: клубы стали фигурантами дисциплинарного производства.

Отметим, что все три клуба принимают участие в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Кроме того, мадридский "Реал" стал соперником донецкого "Шахтера". Матчи против "сливочных" "горняки" проведут 19 октября в Киеве и 3 ноября в Мадриде.