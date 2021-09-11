"Був би не проти, якби вони пішли" — Чеферін виступив проти трьох топ-клубів

За словами президента УЄФА, клуби-засновники Суперліги страждають від некомпетентних менеджерів

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що не заперечує, якщо "Барселона", "Реал" і "Ювентус" залишать лави очолюваної ним організації, повідомляє видання AS з посиланням на журнал Der Spiegel.

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Чеферін вважає дотепним той факт, що три клуби продовжують робити заяви щодо створення Суперліги, але при цьому виступають в Лізі чемпіонів УЄФА.

"Я б не заперечував, якби вони пішли. У всіх трьох клубах на чолі стоять просто некомпетентні менеджери. Вони хочуть убити футбол. Дивно, коли Флорентіно Перес нарікає, що клуб зможе вижити тільки в Суперлізі, але при цьому намагається підписати Киліана Мбаппе за 180 мільйонів євро ", — зазначив президент УЄФА.

Крім того, Чеферін заявив, що один з ініціаторів Суперліги погрожував йому в телефонній розмові. Коли лідер УЄФА зазначив, що він проти такої ідеї, співрозмовник сказав, що у клубів-ініціаторів достатньо грошей і впливу, щоб подати на Чеферін в суд і виграти справу.

Нагадаємо, що ідея Суперліги виникла навесні 2021 року за ініціативою 12 клубів. 18 квітня було опубліковано заяву про створення нового турніру, підписи під яким поставили англійські "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Тоттенхем", "Ліверпуль", "Челсі" і "Арсенал", іспанські "Барселона", "Атлетіко" і "Реал", італійські "Мілан", "Інтер" і "Ювентус".

УЄФА жорстко відреагувала на спробу створення альтернативної ліги, а вболівальники виходили на масові акції протесту. Згодом, більшість клубів вирішило відмовитися від ідеї Суперліги, а "Барселона", "Реал" і "Ювентус" потрапили в немилість УЄФА: клуби стали фігурантами дисциплінарного провадження.

Відзначимо, що всі три клуби беруть участь в поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Крім того, мадридський "Реал" став суперником донецького "Шахтаря". Матчі проти "вершкових" "гірники" проведуть 19 жовтня в Києві і 3 листопада в Мадриді.