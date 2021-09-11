ФБУ подала заявку на проведение мужского Евробаскета-2025

Для проведения матчей предлагаются два города – Киев и Львов.

Федерация баскетбола подала заявку в Международную федерацию баскетбола на проведение мужского чемпионата Европы среди национальных сборных, запланированного на 2025 год, сообщает пресс-служба ФБУ, и, как стало известно, заявка на прием нашей страной Евробаскета-2025 подтверждена.

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Украина претендует на совместное проведение группового раунда Евробаскета с другими государствами, а также на единоличное проведение финальной части чемпионата. Для этого предлагаются Киев и Львов.

Для полноценной организации турниров в названых городах необходимо построить новые арены, вместимость которых должна составлять не менее 10 тысяч зрителей для группового этапа, и 15 тысяч – для финального.

Инициативу провести матчи Евробаскета в Украине озвучил президент Владимир Зеленский, а ФБУ и ее руководитель Михаил Бродский поддержали ее, подав соответствующую заявку в ФИБА.

Шесть лет назад, в 2015-м, Украина уже получила право на прием мужского Евробаскета, но провести его не смогла из-за нестабильной ситуации в стране. Ранее ФБУ подавала документы на проведение женского баскетбольного чемпионата Европы, однако право принять его выбороли Франция и Испания.

Мужская баскетбольная сборная Украины квалифицировалась на еврочемпионат 2022 года и в ноябре стартует в отборе на чемпионат мира-2023.

Ранее мы рассказывали о том, что известный украинский баскетболист Святослав Михайлюк попал в НБА. Он станет игроком команды "Торонто".