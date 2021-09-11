ФБУ подала заявку на проведення чоловічого Євробаскету-2025

Для проведення матчів пропонуються два міста — Київ і Львів.

Федерація баскетболу подала заявку до Міжнародної федерації баскетболу на проведення чоловічого чемпіонату Європи серед національних збірних, запланованого на 2025 рік, повідомляє прес-служба ФБУ, і, як стало відомо, заявка на прийом нашою країною Євробаскету-2025 підтверджена.

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Україна претендує на спільне проведення групового раунду Євробаскету з іншими державами, а також на одноосібне проведення фінальної частини чемпіонату. Для цього пропонуються Київ і Львів.

Для повноцінної організації турнірів у названих містах необхідно побудувати нові арени, місткість яких повинна становити не менше 10 тисяч глядачів для групового етапу, і 15 тисяч — для фінального.

Ініціативу провести матчі Євробаскету в Україні озвучив президент Володимир Зеленський, а ФБУ та її керівник Михайло Бродський підтримали її, подавши відповідну заявку в ФІБА.

Шість років тому, в 2015-му, Україна вже отримала право на прийом чоловічого Євробаскету, але провести його не змогла через нестабільну ситуацію в країні. Раніше ФБУ подавала документи на проведення жіночого баскетбольного чемпіонату Європи, проте право прийняти його вибороли Франція і Іспанія.

Чоловіча баскетбольна збірна України кваліфікувалася на єврочемпіонат 2022 року і в листопаді стартує у відборі на чемпіонат світу-2023.

Раніше ми розповідали про те, що відомий український баскетболіст Святослав Михайлюк потрапив у НБА. Він стане гравцем команди "Торонто".