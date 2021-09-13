"Не соскучился по футболу": Коломойский отрицает отношение к "Днепру-1"

Игорь Коломойский не собирается возвращаться в украинский футбол.

Бывший владелец футбольного "Днепра" Игорь Коломойский не признался, что является "теневым владельцем" нового клуба.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Не скучаю по футбольному прошлому. Я поддерживаю "Днепр-1" во главе с Йовичевичем. Я не принимаю участия в проекте "Днепр-1", меня на матч пригласили друзья и я пришел посмотреть футбол.

Не ходил на матчи из-за ковида – он все испортил. Хожу на баскетбол и смотрю его, там играет мой сын, – сказал Коломойский в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1/2/3".

Также Коломойский рассказал, общается ли с владельцем "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

"Иногда болтаем с Ахметовым, но в последнее время очень редко. Мы и раньше редко разговаривали о футболе – нам есть, о чем поговорить и без темы спорта. Сейчас – тем более, у нас разнятся статусы. Я не президент футбольного клуба", – сказал Коломойский.

Кроме этого, бывший владелец "Днепра" признался, что не спешит возвращаться в футбол.

"Ярославский продал в свое время клуб, но вернулся. Надо было не продавать. Пока я не вижу вероятности своего возвращения в украинский футбол. Пока такая вероятность нулевая. Кроме футбола есть другая жизнь, хватает своих вопросов", – сказал Коломойский в эфире передачи.

Напомним, что Игорь Коломойский был владельцем футбольного клуба "Днепр". "Днепр" становился бронзовым чемпионом чемпионата Украины, а также выходил в финал Лиги Европы. После этого у днепровского футбольного клуба начались проблемы финансового характера и клуб прекратил свое существование.

Сейчас в премьер-лиге Украины выступает клуб из днепропетровска "Днепр-1".