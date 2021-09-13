"Не скучив за футболом": Коломойський заперечує стосунок до "Дніпра-1"

Ігор Коломойський не збирається повертатися в український футбол.

Колишній власник футбольного "Дніпра" Ігор Коломойський не зізнався, що є "тіньовим власником" нового клубу.

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"Не сумую за футбольним минулим. Я підтримую "Дніпро-1" на чолі з Йовічевічем. Я не беру участі в проекті "Дніпро-1", мене на матч запросили друзі, і я прийшов подивитися футбол.

Не ходив на матчі через ковід — він все зіпсував. Ходжу на баскетбол і дивлюся його, там грає мій син", — сказав Коломойський в ефірі передачі "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1/2/3".

Також Коломойський розповів, чи спілкується з власником "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.

"Іноді говоримо з Ахметовим, але останнім часом дуже рідко. Ми й раніше рідко розмовляли про футбол — нам є, про що поговорити і без теми спорту. Зараз — тим більше, у нас різняться статуси. Я не президент футбольного клубу", — сказав Коломойський.

Крім цього, колишній власник "Дніпра" зізнався, що не поспішає повертатися в футбол.

"Ярославський продав свого часу клуб, але повернувся. Треба було не продавати. Поки я не бачу ймовірності свого повернення в український футбол. Поки така ймовірність нульова. Крім футболу є інше життя, вистачає своїх питань", — сказав Коломойський в ефірі передачі.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський був власником футбольного клубу "Дніпро". "Дніпро" ставав бронзовим чемпіоном чемпіонату України, а також виходив у фінал Ліги Європи. Після цього в дніпровського футбольного клубу почалися проблеми фінансового характеру, і клуб припинив своє існування.

Зараз у прем'єр-лізі України виступає клуб із дніпропетровська "Дніпро-1".