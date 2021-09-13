Джошуа сравнил Усика с Кличко

Британский боксер поделился своим мнением о двух звездах украинского профессионального бокса.

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, кого из украинский боксеров он считает более опасным в ринге, Владимира Кличко или Александра Усика.

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"Владимир Кличко – мой самый сложный соперник в карьере на данный момент. Их трудно сравнить: это совершенно разные боксеры, использующие в своем арсенале разные приемы, схемы ведения боя, стойки и прочее.

Кличко – легенда бокса, он на протяжении десяти лет не знал равных в супертяжелом весе. Более 60 боев, преодоление тяжелых поражений на пути к триумфу.

Я считаю, что Кличко – номер один, а Александр Усик может быть вторым в этом списке", – сказал Джошуа в эфире IFL TV.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сравнил своего подопечного с Мохаммедом Али, отметив, что у него похожий стиль ведения боя и размах рук.

Усик не будет фаворитом в бою с Энтони Джошуа: оба боксера давно не проводили поединки из-за пандемии. Британец в последнем бою победил Кубрата Пулева в конце 2020 года, а Усик выходил на ринг в последний раз в октябре прошлого года.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Достать билеты на матч уже невозможно – все они были проданы еще в первый день после поступления в продажу. Большей сможет похвастаться Джошуа, ведь бой пройдет в его родной Британии. Усика же поддержат порядка 500 болельщиков.

Явным фаворитом боя букмекеры видят Энтони Джошуа. Коэффициент на его победу составляет 1.43, тогда как на украинца – более трех. Ставка, что бой пройдет 12 раундов – 2.2, что является маловероятным в поединках в супертяжелом весе.