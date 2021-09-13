Джошуа порівняв Усика з Кличком

Британський боксер поділився своєю думкою щодо двох зірок українського професійного боксу.

Британський боксер Ентоні Джошуа розповів, кого з українських боксерів він вважає більш небезпечним на рингу, Володимира Кличка чи Олександра Усика.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

"Володимир Кличко — мій найскладніший суперник у кар'єрі наразі. Їх важко порівняти: це абсолютно різні боксери, котрі використовують у своєму арсеналі різні прийоми, схеми ведення бою, стійки тощо.

Кличко — легенда боксу, він протягом десяти років не знав рівних у суперважкій вазі. Понад 60 боїв, подолання важких поразок на шляху до тріумфу.

Я вважаю, що Кличко — номер один, а Олександр Усик може бути другим у цьому списку", — сказав Джошуа в ефірі IFL TV.

Раніше промоутер Усика Олександр Красюк порівняв свого підопічного з Мохаммедом Алі, зазначивши, що в нього схожий стиль ведення бою і розмах рук.

Усик не буде фаворитом у бою з Ентоні Джошуа: обидва боксери давно не проводили поєдинки через пандемію. Британець в останньому бою переміг Кубрата Пулєва в кінці 2020 року, а Усик виходив на ринг востаннє в жовтні минулого року.

Бій Усик — Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенхем". Дістати квитки на матч вже неможливо — усі вони були продані ще в перший день після надходження в продаж. Більше зможе похвалитися Джошуа, адже бій пройде в його рідній Британії. Усика ж підтримають близько 500 уболівальників.

Явним фаворитом бою букмекери бачать Ентоні Джошуа. Коефіцієнт на його перемогу становить 1.43, тоді як на українця — понад три. Ставка, що бій пройде 12 раундів — 2.2, що є малоймовірним у поєдинках у суперважкій вазі.