"Динамо" - "Бенфика": где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Чемпион Украины сегодня сыграет свой первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов

Сегодня, 14 сентября, на НСК "Олимпийский" состоится первый матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА для киевского "Динамо". Команда Мирчи Луческу сыграет против "Бенфики" из Лиссабона.

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"Динамо" — "Бенфика": история встреч

Киевляне и "орлы" встречались дважды в истории. Впервые это произошло в 1991 году, когда соперники сошлись в Лиге чемпионов, а если точнее, Кубке Европейских чемпионов. Первый матч в Украине завершился победой "Динамо" со счетом 1:0 — решающий гол на свой счет записал Олег Саленко. Вторая встреча в рамках того турнира состоялась аж в апреле 1992 года на "Эстадиу да Луш". "Бенфика" взяла убедительный реванш, разгромив "Динамо" со счетом 5:0. Примечательно, что два мяча в ворота "Динамо" забил его бывший игрок — Сергей Юран, который как раз в 1991 году переехал в Лиссабон.

[ + – ] Бенфика - Динамо - 5:0

Второе противостояние этих соперников состоялось пять лет назад, в групповом этапе Лиги чемпионов 2016/2017. "Динамо" тогда возглавлял Сергей Ребров и матчи с "Бенфикой" пришлись на 3-й и 4-й тур группового этапа, именуемые в народе как "спайка". Для дальнейшей борьбы в еврокубках киевлянам было важно брать очки в этих матчах, но обе встречи украинский клуб проиграл: 0:2 в Киеве и 0:1 в Лиссабоне.

Турнирный путь команд

"Динамо" на правах чемпиона Украины получило прямую путевку в групповой этап. А вот "Бенфика" заняла третье место по итогам последнего чемпионата Португалии и была вынуждена бороться за путевку в самый престижный клубный турнир Европы через квалификацию. В третьем квалификационном раунде португальцы разобрались со "Спартаком" (2:0; 2:0), а в последнем — с нидерландским ПСВ (2:1; 0:0).

Кто не сыграет за "Динамо" в матче с "Бенфикой"

На предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу заявил, что пока не принял решение о том, будет ли играть Виталий Буяльский. Игрок имел незначительное повреждение и только накануне приступил к тренировке в общей группе. Остаются вне игры Денис Попов и Артем Беседин, которые залечивают травмы еще с Евро-2020, а также новички Эрик Рамирес и Владислав Кулач, продолжающие восстанавливаться после повреждений.

Отметим, что в летнее межсезонье "Бенфика" усилилась воспитанником "Динамо" Романом Яремчуком, который уже успел помочь новой команде в матчах квалификации Лиги чемпионов.

Где смотреть матч "Динамо" — "Бенфика"

Все матчи Лиги чемпионов УЕФА эксклюзивно транслируются на сервисе MEGOGO. Матч "Динамо" — "Бенфика" начнется в 22:00. Для того, чтобы его посмотреть, нужно оформить подписку "Максимальная" или "Спорт".

Ранее Фокус рассказывал о том, что думают эксперты и букмекеры о выступлении "Динамо" в Лиге чемпионов.