"Динамо" — "Бенфіка": де й о котрій дивитися матч Ліги чемпіонів

Чемпіон України сьогодні зіграє свій перший матч у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 14 вересня, на НСК "Олімпійський" відбудеться перший матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА для київського "Динамо". Команда Мірчі Луческу зіграє проти "Бенфіки" з Лісабона.

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"Динамо" — "Бенфіка": історія зустрічей

Кияни й "орли" зустрічалися двічі в історії. Уперше це сталося в 1991 році, коли суперники зійшлися в Лізі чемпіонів, а якщо точніше, Кубку Європейських чемпіонів. Перший матч в Україні завершився перемогою "Динамо" з рахунком 1:0 — вирішальний гол на свій рахунок записав Олег Саленко. Друга зустріч у межах того турніру відбулася аж у квітні 1992 року на "Ештадіу да Луш". "Бенфіка" взяла переконливий реванш, розгромивши "Динамо" з рахунком 5:0. Варто зазначити, що два м'ячі у ворота "Динамо" забив його колишній гравець — Сергій Юран, який якраз у 1991 році переїхав у Лісабон.

[ + – ] Бенфіка — Динамо — 5:0

Друге протистояння цих суперників відбулося п'ять років тому, у груповому етапі Ліги чемпіонів 2016/2017. "Динамо" тоді очолював Сергій Ребров і матчі з "Бенфікою" припали на 3-й і 4-й тур групового етапу, іменовані в народі як "спайка". Для подальшої боротьби в єврокубках киянам було важливо брати очки в цих матчах, але обидві зустрічі український клуб програв: 0:2 в Києві та 0:1 у Лісабоні.

Турнірний шлях команд

"Динамо" на правах чемпіона України отримало пряму путівку в груповий етап. А ось "Бенфіка" посіла третє місце за підсумками останнього чемпіонату Португалії і була змушена боротися за путівку в найпрестижніший клубний турнір Європи через кваліфікацію. У третьому кваліфікаційному раунді португальці розібралися зі "Спартаком" (2:0; 2:0), а в останньому — з нідерландським ПСВ (2:1; 0:0).

Хто не зіграє за "Динамо" в матчі з "Бенфікою"

На передматчевій пресконференції Мірча Луческу заявив, що поки не ухвалив рішення про те, чи гратиме Віталій Буяльський. Гравець мав незначне пошкодження і тільки напередодні почав тренування у загальній групі. Залишаються поза грою Денис Попов та Артем Бесєдін, які заліковують травми ще з Євро-2020, а також новачки Ерік Рамірес і Владислав Кулач, які продовжують відновлюватися після пошкоджень.

Зазначимо, що в літнє міжсезоння "Бенфіка" посилилась вихованцем "Динамо" Романом Яремчуком, який вже встиг допомогти новій команді в матчах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Де дивитися матч "Динамо" — "Бенфіка"

Усі матчі Ліги чемпіонів УЄФА ексклюзивно транслюються на сервісі MEGOGO. Матч "Динамо" — "Бенфіка" розпочнеться о 22:00. Для того, щоб його подивитися, потрібно оформити підписку "Максимальна" або "Спорт".

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