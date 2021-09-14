"У "Барселоны" комплекс неполноценности из-за "Реала": глава примеры унизил президента каталонцев

Руководитель испанской лиги допустил скандальное высказывание в адрес президента "Барселоны".

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал руководство каталонской "Барселоны" в лице президента Жоана Лапорты, сообщает ESPN.

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"Мне иногда кажется, что президент "Реала" Флорентино Перес психологически раздавил "Барселону" – теперь у них комплекс неполноценности из-за мадридского клуба. Это началось еще у прошлого президента "Барселоны" Бартомеу и продолжается у Лапорты", – сказал Тебас.

Также Тебас похвалил за работу Флорентино Переса.

"Президент "Реала" – очень хитрый парень. У него лучший генеральный директор. Флорентино Переса даже пригласили на ужин во время Кубка Гампера. Это невероятно. Конечно же, Перес и Лапорта имеют право на личные отношения, но забавно, что "Барселона" была за соглашение с компанией CVC, пока категорически против не выступил мадридский "Реал". Они очень зависимы друг от друга теперь", – добавил Тебас.

Напомним, ранее "Барселона" отклонила сделку с инвестиционным фондом на 270 миллионов евро, посчитав его невыгодным. И это несмотря на огромные финансовые проблемы, которые сейчас переживает каталонский гранд футбола. В это трансферное окно они вынуждены были отпустить бесплатно главную свою звезду Лионеля Месси.

Футболист был готов пойти на существенное понижение зарплаты ради нового контракта, но даже эти условия не устраивали руководство "Барселоны", оказавшейся на грани финансового коллапса. Ряд игроков каталонского клуба пошел на понижение зарплаты, чтобы футбольный клуб продолжил свое дальнейшее существование.

Также "Барселона" была вынуждена отпустить из команды нападающего Антуана Гризманна, который перешел в мадридское "Атлетико".