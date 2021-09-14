"У "Барселони" комплекс неповноцінності через "Реал": глава прімери принизив президента каталонців

Керівник іспанської ліги допустив скандальне висловлювання на адресу президента "Барселони".

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував керівництво каталонської "Барселони" в особі президента Жоана Лапорти, повідомляє ESPN.

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"Мені іноді здається, що президент "Реала" Флорентіно Перес психологічно розчавив "Барселону" — тепер у них комплекс неповноцінності через мадридський клуб. Це почалося ще в минулого президента "Барселони" Бартомеу й триває у Лапорти", — сказав Тебас.

Також Тебас похвалив за роботу Флорентіно Переса.

"Президент "Реала" — дуже хитрий хлопець. У нього кращий генеральний директор. Флорентіно Переса навіть запросили на вечерю під час Кубка Ґампера. Це неймовірно. Звичайно ж, Перес і Лапорта мають право на особисті стосунки, але цікаво, що "Барселона" була за угоду з компанією CVC, поки категорично проти не виступив мадридський "Реал". Вони дуже залежні одне від одного тепер", — додав Тебас.

Нагадаємо, раніше "Барселона" відхилила угоду з інвестиційним фондом на 270 мільйонів євро, вважаючи її невигідною. І це незважаючи на величезні фінансові проблеми, які зараз переживає каталонський гранд футболу. У це трансферне вікно вони змушені були відпустити безкоштовно головну свою зірку Ліонеля Мессі.

Футболіст був готовий піти на істотне зниження зарплати заради нового контракту, але навіть ці умови не влаштовували керівництво "Барселони", яка опинилася на межі фінансового колапсу. Низка гравців каталонського клубу пішла на зниження зарплати, щоб футбольний клуб продовжив своє подальше існування.

Також "Барселона" була змушена відпустити з команди нападника Антуана Грізманна, який перейшов у мадридське "Атлетіко".