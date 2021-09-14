УЕФА запретил футбольному клубу играть в форме с Бобом Марли

Нидерландский футбольный клуб будет вынужден играть только в двух комплектах форм.

УЕФА не разрешает играть "Аяксу" в текущем варианте третьего комплекта форм, выполненного в стиле певца регги Боба Марли, сообщает пресс-служба УЕФА.

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Футбольной ассоциации не понравился один из элементов на форме и они потребовали удалить его с формы команды. Дело в изображении трех птиц на форме, которые являются отсылкой к одной из песен Боба Марли, которая является одним из неофициальных гимнов клуба – ее очень любят исполнять болельщики амстердамского клуба на трибунах.

Причина весьма банальна и не относится к сути формы. УЕФА посчитала эти символы как дополнительное выражение логотипа клуба, спонсорской интеграции и пиар производителя новой формы, что запрещено в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Футбольный клуб поставлен перед условием – либо они удалят с формы лишние элементы, либо будут вынуждены играть в других экипировках формы.

Форма представлена в "раста-стиле" – с рукавами в зеленую-желтую-красную полоску, однако в этом УЕФА никаких нарушений не обнаружила.

Завтра, 15 сентября, "Аякс" сыграет дебютный матч в новом групповом этапе Лиги чемпионов против "Спортинга".

Ранее Фокус рассказывал, что футбольный клуб посвятил свою экипировку Бобу Марли. На стадионе нидерландского клуба даже выступал сын Боба Марли, исполняя песню, которая стала неофициальным гимном команды.

Боб Марли был большим поклонником футбола при жизни, но в симпатиях "Аяксу" замечен не был.

Отметим, что "Аякс" является самым главным грандом нидерландского футбола, на счету которого многолетние победы в чемпионатах и есть трофеи Лиги чемпионов.