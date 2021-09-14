УЄФА заборонив футбольному клубу грати у формі з Бобом Марлі

Нідерландський футбольний клуб буде змушений грати тільки у двох комплектах форми.

УЄФА не дозволяє грати "Аяксу" в поточному варіанті третього комплекту форм, виконаному в стилі співака реггі Боба Марлі, повідомляє пресслужба УЄФА.

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Футбольній асоціації не сподобався один з елементів на формі, і вони зажадали видалити його з форми команди. Справа в зображенні трьох птахів на формі, які є відсиланням до однієї з пісень Боба Марлі, яка є одним з неофіційних гімнів клубу — її дуже люблять виконувати вболівальники амстердамського клубу на трибунах.

Причина досить банальна і не відноситься до суті форми. УЄФА визнав ці символи як додаткове вираження логотипу клубу, спонсорської інтеграції та піар виробника нової форми, що заборонено в змаганнях під егідою УЄФА.

Футбольний клуб поставлений перед умовою — або вони видалять з форми зайві елементи, або будуть змушені грати в інших екіпіровках форми.

Форма представлена в "раста-стилі" — з рукавами в зелено-жовто-червону смужку, однак, у цьому УЄФА ніяких порушень не виявив.

Завтра, 15 вересня, "Аякс" зіграє дебютний матч у новому груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Спортінга".

Раніше Фокус розповідав, що футбольний клуб присвятив свою екіпіровку Бобу Марлі. На стадіоні нідерландського клубу навіть виступав син Боба Марлі, виконуючи пісню, яка стала неофіційним гімном команди.

Боб Марлі був великим шанувальником футболу за життя, але в симпатіях "Аяксу" помічений не був.

Зазначимо, що "Аякс" є найголовнішим грандом нідерландського футболу, на рахунку якого багаторічні перемоги в чемпіонатах і є трофеї Ліги чемпіонів.