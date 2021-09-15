"На границе стояли танки, но было спокойно". Как "Шахтер" играл против "Шерифа" в 2003 году

15 сентября донецкий "Шахтер" начинает свой путь в групповом этапе Лиги чемпионов 2021/2022. Первым соперником для вице-чемпиона Украины будет молдавский "Шериф". Фокус вспоминает о первой встрече этих команд, которая состоялась в Тирасполе 30 июля 2003 года.

Тренер-легионер ФК "Шахтер": Бернд Шустер и большие амбиции

[ + – ] Бернд Шустер и Ринат Ахметов Фото: ФК Шахтер

Лето 2003-го для "Шахтера" ознаменовалось приходом нового главного тренера. Опыт с Невио Скалой, который привел "горняков" к первому чемпионству в Украине, был признан удачным — и в Донецк снова ехал тренер-легионер. Немец Бернд Шустер имел серьезный послужной список в качестве игрока: он выступал за "Реал", "Барселону", "Атлетико" и "Байер", а вместе со сборной ФРГ стал чемпионом Европы в 1980 году. От Шустера ждали качественных изменений и результата: как на внутренней, так и на международной арене.

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"Немецкая дисциплина и изюминка испанского футбола – это тот симбиоз, который нужен футбольному клубу "Шахтер". Именно поэтому я остановился на этой кандидатуре. Кроме того, сочетание "амбициозный клуб — амбициозная личность" — это то, что может привести нас к успеху", — так тогда прокомментировал это назначение в эфире телеканала "Украина" президент "Шахтера" Ринат Ахметов.

Шустеру предстояло бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Первым соперником на его пути был молдавский "Шериф".

[ + – ] Новички Шахтера в летнее межсезонье-2003 Фото: ФК Шахтер

Летом того года донецкий клуб заметно обновил состав, подписав ряд новичков из близлежащего зарубежья. Игроками донецкой команды стали Дарио Срна, Разван Рац, Звонимир Вукич, Флавиус Стойкан и Стипе Плетикоса. Кроме них "Шахтер" усилился еще и Сергеем Закарлюкой. Шустер получил отличный набор игроков и отправился в еврокубковый поход.

"Шериф" и Приднестровье: как это было в 2003-м

"Шахтер" начинал свой путь в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда (всего их было три). В соперники достался молдавский "Шериф" и казалось, что "Шахтер" в этой дуэли будет в ранге фаворита. Матч в Тирасполе состоялся 30 июля 2003 года.

[ + – ] Алексей Белик в матче против "Шерифа" Фото: Сергей Ваганов

Чтобы понять психологическое состояние игроков, которые отправились в Приднестровье, Фокус обратился к двум футболистам из тогдашнего состава "Шахтера": Андрей Воробей и Алексей Белик поделились своими воспоминаниями о матче "Шериф" — "Шахтер".

Немецкая дисциплина и изюминка испанского футбола – это тот симбиоз, который был нужен ФК "Шахтер"

"Это были первые шаги "Шахтера" в той Лиге чемпионов. Все только начиналось. Ясно, что были переживания, неопытность, давление от возможности попасть в большой турнир. Все на нас сказывалось, поэтому и счет такой – 0:0. Все эти факторы тогда сыграли свою роль в первом матче. Я смутно помню события той игры, но мы владели инициативой, у нас были моменты, вот только забить не удалось, — рассказывает Алексей Белик. И уточняет: — В ответном матче мы выиграли".

"Дорогу туда вообще не помню, — продолжает спортсмен. — Единственное, что запомнилось — у "Шерифа" тогда был новый стадион, построенный по европейским параметрам. Атмосфера на стадионе была очень хорошей. Для нас это был обычный выезд, который сопровождался волнением за результат".

В том матче Белик отыграл 62 минуты, после чего его заменил Брандао. Его партнер по атаке Андрей Воробей провел на поле больше времени — на 75-й минуте вместо него вышел новичок Дарио Срна.

[ + – ] Андрей Воробей в матче против "Шерифа" Фото: Сергей Ваганов

Андрей Воробей вспоминает, что по дороге в Приднестровье встречались не самые приятные вещи. Но воспоминания о самой игре у него несколько другие.

"Помню, что игра была равная и у нас особого преимущества не было. То ли мы не настроились, то ли думали, что мы гораздо сильнее их, но сыграли 0:0.

В 2003-м в Приднестровье было все точно так же, как сегодня. Мы заезжали туда, там стояли танки, были блок-посты. Понятно, что никакой стрельбы не было, но этот антураж настораживал. К счастью, никаких казусов не было. У "Шерифа" был классный стадион и новая база. Я бы не сказал, что это прямо "вау", но для региона это очень хороший уровень инфраструктуры", — рассказал Фокусу экс-нападающий "Шахтера".

Состав "Шахтера" на матч с "Шерифом"

Плетикоса — Гай, Пажин, Попов, Рац — Тимощук, Левандовски, Закарлюка, Вукич (Пуканыч, 82) — Воробей А. (Срна, 75), Белик (Брандао, 62).

На просторах YouTube можно найти вот такой репортаж о том матче:

[ + – ] Шериф — Шахтер — 0:0 (2003)

Матч "Шериф" — "Шахтер" Донецк: прогноз экспертов

Попадание "Шерифа" в групповой этап Лиги чемпионов — заслуга не только игроков и руководства, но и тренерского штаба, который возглавляет украинец Юрий Вернидуб. 55-летний специалист возглавил команду в декабре 2020 года, выиграл чемпионат Молдовы и национальный Кубок, а также прошел все четыре раунда квалификации и вывел "Шериф" в групповой этап Лиги чемпионов.

В Украине Вернидуб хорошо известен по работе в луганской "Заре": эту команду он тренировал 8 лет, выигрывал с ней бронзовые медали УПЛ, а также неоднократно играл в групповом этапе Лиги Европы.

Андрей Воробей, бывший нападающий "Шахтера", считает, что львиная доля в успехах "Шерифа" заключается именно в работе Вернидуба.

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"Вернидуб является тренером очень хорошего уровня. Он подобрал из легионеров коллектив, который готов решать самые высокие задачи не только на внутренней арене, но и на международной. Специально под тренера приглашались футболисты, способные играть в Лиге чемпионов. Я бы не относился к "Шерифу" с какой-то легкостью или недооценкой. Это очень сильный коллектив и я думаю, что никому не будет легко, особенно у них дома", — рассказал Воробей Фокусу.

[ + – ] Юрий Вернидуб за 9 месяцев выиграл чемпионат Молдовы и вывел "Шериф" в Лигу чемпионов Фото: ФК "Шериф"

В составе команды игроков с молдавским гражданством действительно немного — всего 8. А среди многочисленных легионеров можно найти и украинца — Андрей Близниченко в Украине выступал за "Днепр", затем уезжал в Турцию, но нашел свой клуб в Молдове. По мнению экс-нападающего "Шахтера" Алексея Белика, многообразие футболистов молдавского клуба позволяет им легко переключаться с одной модели игры на другую, от агрессивно-атакующей до аккуратной в обороне.

"В первую очередь, "Шахтер" должен показать свой стиль игры и придерживаться его. Ясно, что команда соперника также условно является молдавской. В "Шахтере" много легионеров, а в "Шерифе" их еще больше. Я посмотрел состав, там практически нет молдаван. Мне удалось посмотреть видеообзоры матчей "Шерифа" и я сделал вывод, что это — довольно агрессивная команда, может сыграть по-разному, как активно в атаке, так и отойти в оборону. "Шахтер" попытается забрать мяч под контроль и потихоньку навязать инициативу. Главное — забить, чтобы было легче действовать в своем ключе", — рассказал Фокусу эксперт.

Где смотреть матч "Шериф" — "Шахтер"