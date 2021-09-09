По пути Каштру. Как де Дзерби проведет "Шахтер" через групповой этап Лиги чемпионов

Роберто Де Дзерби предстоит почувствовать себя Луишем Каштру: год назад португалец уже противостоял "Реалу" и "Интеру" в групповом этапе Лиги чемпионов. И с этой миссией португалец успешно справился. Но провалился в матчах с "Боруссией" Менхенгладбах (0:6 и 0:4).

Вместо неприятных немцев у Де Дзерби в соперниках молдавский "Шериф" во главе с хорошо знакомым украинскому болельщику Юрием Вернидубом. Соперник может быть опасным, но лично я уверен, что как раз с "Шерифом" у "Шахтера" не будет проблем. Де Дзерби умеет психологически подстегивать игроков и настраивать на соперника любого ранга.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Де Дзерби хорошо знает "Интер", неоднократно противостоял ему в Серии А. Миланский клуб тоже не так силен, как год назад: Симоне Индзаги сменил на тренерском мостике Антонио Конте, а это серьезная потеря для "нерра-адзурри". Именно Конте приводил "Интер" к чемпионству в Италии и выводил в финал Лиги Европы. Его пути с миланским клубом разошлись, как и путь главной звезды и одного из творцов этих успехов — бельгийца Ромелу Лукаку. Он теперь игрок "Челси".

Что касается "Реала", то этот клуб возглавил опытнейший Карло Анчелотти, что сразу возводит "галактикос" в статус одного из фаворитов Лиги чемпионов. Мадридский клуб потерял Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, но продлил контракты с Модричем, Каземиро, Куртуа и Бензема. То есть костяк команды не только сохранился, но еще и усилился Давидом Алабой и Гаретом Бейлом.

Потеря очков с "Алексан­дрией" и "Минаем" может аукнуться "горнякам" в конце сезона

"Возможно, "Шериф" явно выглядит классом ниже, но после матчей квалификации с "Динамо" Загреб, эту команду недооценивать нельзя. Я уверен, что "Шахтер" точно не будет этого делать. Но сегодня игру самих горняков нельзя назвать убедительной. Если проанализировать матчи "Шахтера", то я вижу значительные проблемы в обороне", — рассказывает Фокусу Андрей Головаш, футбольный менеджер.

"Шахтер" многих вдохновил героической победой над "Монако" в последнем раунде квалификации, чем остался очень доволен главный тренер Роберто Де Дзерби. Но эксперт Андрей Головаш считает, что "Шахтеру" в групповом этапе Лиги чемпионов будет непросто: команда находится в стадии перестройки.

"Безусловно, много эмоций, все радуются валидольной победе над "Монако", в которой я выделил бы не решающий автогол, а сейв Пятова, который в последнее время был лишен игровой практики. Если бы не было этого сейва, то не было бы и атаки, которая увенчалась автоголом "Монако".

[ + – ] Роберто де Дзерби на поле

В "Шахтере" сегодня много говорится о работе Де Дзерби, но я не вижу в клубе той мощи, стабильности и класса, которая была в лучшие годы, при работе того же Луческу. Сейчас идет построение новой команды, это логично. Пришел новый тренер, который играет в другой футбол, он отличается от того, в который играли два его предшественника. Много отмечалось, что игроки не настроены на игру, они не проявляют каких-то бойцовских качеств. Но я думаю, что сегодня "Шахтер" — еще не сформировавшаяся команда", — говорит Андрей Головаш.

Важно

Заслуженный чемпион, провал фаворитов и новые звезды: 5 выводов из Евро-2020

Возьмем хотя бы последний матч "Шахтера" с "Минаем". Команда, которую собрали с миру по нитке за считаные дни до старта чемпионата, отобрала очки у вице-чемпиона Украины. Причем "Шахтер" выигрывал и попросту не удержал свое преимущество. О поражении от "Александрии" даже вспоминать не будем. Вполне может быть, что именно эти потери аукнутся "горнякам" в конце сезона.

"Сказать, что "Шахтер" не форсировал форму, нельзя, потому что команда готовилась к квалификации в Лиге чемпионов. Но в групповом этапе все будет зависеть от того, успеет ли и сумеет ли Де Дзерби создать боеспособный коллектив, способный решать задачи уровня Лиги чемпионов", — считает Головаш.