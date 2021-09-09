Шляхом Каштру. Як де Дзербі проведе "Шахтар" через груповий етап Ліги чемпіонів

Роберто Де Дзербі доведеться відчути себе Луїшем Каштру: рік тому португалець вже протистояв "Реалу" й "Інтеру" в груповому етапі Ліги чемпіонів. І з цією місією португалець успішно впорався. Але провалився в матчах із "Боруссією" з Менхенгладбаха (0:6 і 0:4).

Замість неприємних німців у Де Дзербі в суперниках молдавський "Шериф" на чолі з добре знайомим українському вболівальнику Юрієм Вернидубом. Суперник може бути небезпечним, але особисто я впевнений, що якраз із "Шерифом" у "Шахтаря" не буде проблем. Де Дзербі вміє психологічно підстьобувати гравців і налаштовувати на суперника будь-якого рангу.

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Де Дзербі добре знає "Інтер", неодноразово протистояв йому в Серії А. Міланський клуб теж не такий сильний, як рік тому: Сімоне Індзагі змінив на тренерському містку Антоніо Конте, а це серйозна втрата для "нерра-адзуррі". Саме Конте приводив "Інтер" до чемпіонства в Італії і виводив у фінал Ліги Європи. Його шляхи з міланським клубом розійшлися, як і шлях головної зірки й одного з творців цих успіхів — бельгійця Ромелу Лукаку. Він тепер гравець "Челсі".

Що стосується "Реала", то цей клуб очолив досвідчений Карло Анчелотті, що відразу надає "Галактікосу" статус одного із фаворитів Ліги чемпіонів. Мадридський клуб втратив Серхіо Рамоса і Рафаеля Варана, але продовжив контракти з Модричем, Каземіро, Куртуа і Бенземою. Тобто кістяк команди не тільки зберігся, але ще й посилився Давідом Алаба і Гаретом Бейлом.

Втрата очок з "Олександрією" та "Минаєм" може відгукнутися "гірникам" наприкінці сезону

"Можливо, "Шериф" очевидно виглядає класом нижче, але після матчів кваліфікації з "Динамо" Загреб, цю команду недооцінювати не можна. Я впевнений, що "Шахтар" точно не робитиме цього. Але сьогодні гру гірників не можна назвати переконливою. Якщо проаналізувати матчі "Шахтаря", то я бачу значні проблеми в обороні", — розповідає Фокусу Андрій Головаш, футбольний менеджер.

"Шахтар" багатьох надихнув героїчною перемогою над "Монако" в останньому раунді кваліфікації, чим залишився дуже задоволений головний тренер Роберто Де Дзербі. Але експерт Андрій Головаш вважає, що "Шахтарю" в груповому етапі Ліги чемпіонів буде непросто: команда знаходиться в стадії перебудови.

"Безумовно, багато емоцій, всі радіють валідольній перемозі над "Монако", в якій я виділив би не вирішальний автогол, а сейв П'ятова, який останнім часом був позбавлений ігрової практики. Якби не було цього сейва, то не було б й атаки, яка увінчалася автоголом "Монако".

[ + – ] Роберто де Дзербі на полі

У "Шахтарі" сьогодні багато говориться про роботу де Дзербі, але я не бачу в клубі тієї сили, стабільності та класу, яка була в кращі роки, при роботі того ж Луческу. Зараз йде побудова нової команди, це логічно. Прийшов новий тренер, який грає в інший футбол, він відрізняється від того, в який грали два його попередники. Багато зазначалося, що гравці не налаштовані на гру, вони не проявляють якихось бійцівських якостей. Але я думаю, що сьогодні "Шахтар" — команда, яка ще не сформувалася", — говорить Андрій Головаш.

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Візьмемо хоча б останній матч "Шахтаря" з "Минаєм". Команда, яку зібрали з миру по нитці за лічені дні до старту чемпіонату, забрала очки у віце-чемпіона України. Причому "Шахтар" вигравав і просто не втримав свою перевагу. Про поразку від "Олександрії" навіть згадувати не будемо. Цілком можливо, що саме ці втрати відгукнуться "гірникам" наприкінці сезону.

"Сказати, що "Шахтар" не форсував форму, не можна, тому що команда готувалася до кваліфікації в Лізі чемпіонів. Але в груповому етапі все буде залежати від того, чи встигне і чи зуміє де Дзербі створити боєздатний колектив, здатний вирішувати завдання рівня Ліги чемпіонів", — вважає Головаш.